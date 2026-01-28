Jan Christen gewinnt die 5. Etappe der Polen-Rundfahrt zwischen Opole und Kocierz und feiert seinen ersten Etappensieg auf World-Tour-Niveau.

Christen setzte sich auf den 218 Kilometern gegen den Deutschen Marco Brenner durch. «Es ist super, meinen ersten World-Tour-Sieg hier zu feiern», sagte Christen nach der Zieleinfahrt.

In die Karten spielte ihm bei seinem Erfolg der steile Schlussanstieg. Der 22-Jährige setzte sich 2,1 Kilometer vor dem Ziel ab und brachte den Sieg trotz einer Aufholjagd von Brenner ins Ziel. Für Christens Team UAE Emirates ist der Sieg eine Art Trost, nachdem wegen eines Massensturzes am Donnerstag gleich mehrere Fahrer von UAE – darunter Teamcaptain Joao Almeida – nicht mehr an den Start gingen.

Gesamtführender bleibt der Niederländer Bart Lemmen, Christen klettert auf den 4. Platz. Die Rundfahrt geht noch bis am Sonntag, wenn sie mit einem Zeitfahren endet.