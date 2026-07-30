Sechs Jahre nach der Premiere im ersten Corona-Jahr ist das Tessin wieder Gastgeber der Mountainbike-EM. Filippo Colombo geniesst am Monte Ceneri ein Heimspiel, wenn er denn überhaupt starten kann.

Das ganz grosse Prestige geniessen die Europameisterschaften im Mountainbike-Sport nicht. Mit Thomas Pidcock (2022, 2025), Nino Schurter (2020), Mathieu van der Poel (2019) und Julien Absalon (2006 und 2013 bis 2016) sowie Jenny Rissveds (2025), Puck Pieterse (2023, 2024), Loana Lecomte (2022), Pauline Ferrand-Prévot (2020, 2021) und Jolanda Neff (2015, 2016, 2018, 2019) zieren aber durchaus prominente Namen die Siegerliste der letzten Jahre.

Und für Schweizer Athletinnen und Athleten aus der zweiten Reihe – wie zum Beispiel Lars Forster (2018, 2021) und Florian Vogel (2017) – ist es eine gute Gelegenheit für positive Überraschungen.

350 Athleten aus 33 Ländern

Inklusive Nachwuchskategorien sind 350 Athleten aus 33 Ländern für die Titelkämpfe vom 30. Juli bis 2. August gemeldet. Höhepunkt sind die Cross-Country-Rennen über die olympische Distanz am Sonntag. Richtig los geht es am frühen Donnerstagabend mit den Entscheidungen im Short Track. Am Freitag folgt der Mixed-Teamwettkampf.

2020 hatte Nino Schurter am Fuss des Monte Tamaro mit 34 Jahren seinen ersten EM-Titel geholt. Mathias Flückiger sicherte sich Bronze, bei den Frauen war Sina Frei als Fünfte die beste Schweizerin.

Colombo mit Revanche-Gelüsten

Der Tessiner Filippo Colombo musste sich 2020 wegen eines platten Reifens mit Platz 27 abfinden. Sechs Jahre später gehört der in Bironico unweit der EM-Strecke aufgewachsene Lokalmatador zu den Mitfavoriten auf den Sieg – wenn er denn überhaupt starten kann. Unmittelbar den Europameisterschaften gab Colombo nach Absprache mit dem medizinischen Team vorerst erst das Okay für das Shorttrack-Rennen vom Donnerstag. Er fühle sich zwar besser, so Colombo auf Instagram, aber noch nicht perfekt wieder in Form.

Den im Weltcup vorne mitmischenden Dario Lillo und Fabio Püntener ist vor dem Schweizer Publikum ebenfalls viel zuzutrauen, für eine Überraschung könnten Altmeister Mathias Flückiger, Luca Schätti, Marcel Guerrini und Vital Albin sorgen.

Bei den Frauen machen Alessandra Keller, Sina Frei und Nicole Koller der Schwedin Rissveds die Titelverteidigung streitig.