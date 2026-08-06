Weltmeister 2022 in Genf: Nun wollen es Eve Muirhead und Bobby Lammie noch einmal gemeinsam wissen
Keystone
Eve Muirhead, Curling-Olympiasiegerin von 2022, kehrt in den Sport zurück. Ziel ist der Mixed-Wettkampf an den Olympischen Spielen 2030.
In Peking hatte Eve Muirhead als Skip des britischen Teams den Olympiafinal gewonnen und danach ihre Karriere beendet. Diesen Februar war die 36-jährige Schottin an den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo Delegationsleiterin des britischen Olympiateams.
Nun will sie es noch einmal wissen. Wie die BBC berichtet, wird Muirhead die kommende Saison im Mixed-Curling bestreiten. Gemeinsam mit dem zweifachen Olympia-Silbermedaillengewinner Bobby Lammie strebt sie die Teilnahme an den Spielen in vier Jahren in Frankreich an. Das Duo war 2022 in Genf Mixed-Weltmeister.