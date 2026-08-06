Eve Muirhead, Curling-Olympiasiegerin von 2022, kehrt in den Sport zurück. Ziel ist der Mixed-Wettkampf an den Olympischen Spielen 2030.

Weltmeister 2022 in Genf: Nun wollen es Eve Muirhead und Bobby Lammie noch einmal gemeinsam wissen

In Peking hatte Eve Muirhead als Skip des britischen Teams den Olympiafinal gewonnen und danach ihre Karriere beendet. Diesen Februar war die 36-jährige Schottin an den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo Delegationsleiterin des britischen Olympiateams.

Nun will sie es noch einmal wissen. Wie die BBC berichtet, wird Muirhead die kommende Saison im Mixed-Curling bestreiten. Gemeinsam mit dem zweifachen Olympia-Silbermedaillengewinner Bobby Lammie strebt sie die Teilnahme an den Spielen in vier Jahren in Frankreich an. Das Duo war 2022 in Genf Mixed-Weltmeister.