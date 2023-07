«Am Anfang dieses Desasters steht die Transferpolitik»

Dr Alex het s gseit:



"Mir wänn bim FCB Antworte, nid Usrede!"



Es ka doch nid si dass me in 2 Mätsch scho wieder 3 🟥 gseht??? 2 drvo nach Fouls an dr Mittellinie???



Ich wott ändligg e Bitz Disziplin gseh in däre Mannschaft, Spieler wo Verantwortig übernähme!!! 🤬 #rotblaulive https://t.co/YLg7VtCz95