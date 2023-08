Basler Kasachstan-Reise entpuppt sich als Horror-Trip

Fabian Frei und sein FCB können erst am Mittwoch nach Kasachstan reisen. KEYSTONE

Der FC Basel hat in der Conference-League-Quali eine grosse Aufgabe vor sich: Gegen Aussenseiter Tobol Konstanay gilt es, die 1:3-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. Schon die Anreise ist alles andere als einfach.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel bestreitet am Donnerstagnachmittag sein Rückspiel in der Conference-League-Quali.

Der Gegner, Tobol Kostanay, ist in Kasachstan Zuhause. Der FC Basel sollte am Dienstagmittag die Reise antreten, nun vermeldet der Klub, dass er erst einen Tag später anreisen kann.

Im Idealfall landet der FC Basel rund 24 Stunden vor Anpfiff in der 4000 Kilometer entfernten Spielstätte. Viel Zeit für Erholung vor dem Ernstkampf bleibt da nicht mehr. Mehr anzeigen

Am Donnerstagabend spielt der FC Basel gegen den kasachischen Klub Tobol Kostanay das Rückspiel der Conference-League-Quali. Der FCB hat das Hinspiel gegen den Aussenseiter mit 1:3 verloren – eine Hypothek, die es an der rund 4000 Kilometer entfernten Spielstätte wettzumachen gilt.

Die Koffer waren für Dienstagmittag gepackt

Nun bereitet schon die Anreise Schwierigkeiten: Am Dienstagmittag hätte der FC Basel seine Mega-Reise nach Kasachstan antreten sollen. Geplant war die Ankunft in der Stadt mit 250'000 Einwohnern kurz nach Mitternacht. Dann wurde die Abreise auf Dienstagabend verschoben und das Team trainierte und verpflegte sich noch in Basel.

Doch es kommt nochmals anders. «Aufgrund Reparaturarbeiten bei einem der Cockpit-Fenster des Charterflugzeugs, welche umfassender waren als von der Airline am Morgen eingeschätzt, sowie den noch nötigen Tests vor der Wiederinbetriebnahme ist ein Abflug am Dienstag nicht mehr möglich», vermelden die Basler auf Twitter.

Langer Flug, kurze Erholungszeit

Die Abreise soll im Laufe vom Mittwoch erfolgen, wann genau ist unklar. Klar aber ist, dass der Zeitplan durcheinandergewirbelt wurde. Die Bebbi spielen am Donnerstag um 16 Uhr Schweizer Zeit und haben acht Stunden Flug vor sich. Angenommen, die Maschine hebt am Mittwoch um 6 Uhr morgens ab, landet rotblau knapp 24 Stunden vor dem Spiel in Kasachstan. Viel Zeit für Erholung von der langen Anreise bleibt da nicht mehr.

Thierno Barry und Riccardo Calafiori müssen den Reise-Stress nicht miterleben. Die beiden Jungspieler flogen bei der 1:3-Niederlage im Hinspiel vom Platz und werden sich das Rückspiel vor dem Bildschirm anschauen müssen.