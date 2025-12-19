  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizer trifft in der 98. Minute Dieses Kutesa-Tor kostet Lausanne das Achtelfinal-Ticket in der Conference League

Jan Arnet

19.12.2025

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal

18.12.2025

Beinahe hätte Lausanne-Sport am letzten Liga-Spieltag in der Conference League noch den Sprung in die Top 8 geschafft und sich damit schon für die Achtelfinals qualifiziert. Bitter: Ausgerechnet ein Schweizer verhindert das.

Jan Arnet

19.12.2025, 07:51

19.12.2025, 08:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lausanne-Sport hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen die AC Fiorentina in der Conference League für die K.o.-Phase qualifiziert.
  • Um ein Haar hätten sich die Waadtländer sogar das Achtelfinal-Ticket gesichert, doch AEK Athen schubst Lausanne in letzter Minute noch aus den Top 8. Dereck Kutesa trifft tief im Spiel der Griechen gegen Craiova in der Nachspielzeit zum 2:2.
  • So muss Lausanne im Februar noch ein Playoff-Duell für sich entscheiden, um die Runde der letzten 16 zu erreichen. «Ich traue meinem Team zu, dass wir weiterkommen», sagt Peter Zeidler.
Mehr anzeigen

Es läuft die Schlussphase im Spiel zwischen Lausanne-Sport und der AC Fiorentina. blue Sport Kommentator Stefan Flückiger guckt auf die Live-Resultate und sagt: «Stand jetzt liegt Lausanne auf Rang 8.» Wenn also alles so bleibt, wie es ist, erreichen die Waadtländer direkt die Achtelfinals, ohne noch den Umweg über die Playoffs gehen zu müssen.

In Lausanne bleibt es tatsächlich beim 1:0, der Jubel nach dem Abpfiff ist riesengross. Doch zu diesem Zeitpunkt wissen die Lausanner nicht, dass es am Ende eben doch nicht ganz reicht für die Top 8. Der Grund: AEK Athen erzielt in der 98. Minute gegen Universitatea Craiova das 2:2 und schleicht sich so in der Tabelle doch noch am Super-League-Team vorbei.

Der Torschütze: Dereck Kutesa! Per Kopf verwertet er eine Hereingabe und lässt die Griechen jubeln. Und Lausanne bleibt damit trotz des Sieges auch etwas Frust. Als Genfer wird Kutesa kaum ein schlechtes Gewissen haben. In der 15. Minute der Nachspielzeit macht Athen dann sogar noch das 3:2.

Zeidler bleibt optimistisch

«Wir hätten uns gewünscht, unter die ersten Acht zu kommen», sagt Peter Zeidler im Interview mit blue Sport. Nichtsdestotrotz ist die Freude über das europäische Überwintern gross. «Lausanne im Europacup, im Februar sind wir mit dabei. Natürlich wollen wir jetzt noch ein Stückchen weiterkommen.» 

Highlights im Video. Lausanne schlägt Fiorentina und überwintert europäisch

Highlights im VideoLausanne schlägt Fiorentina und überwintert europäisch

Der Playoff-Gegner wird nun Sigma Olomouc aus Tschechien (24. der Ligaphase) oder Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina (23.) heissen. «Das sind sicher zwei gute Mannschaften. Aber wenn man den Auftritt gegen Fiorentina gesehen hat, traue ich meinem Team zu, dass wir weiterkommen», sagt Zeidler.

Überstehen die Waadtländer die nächste Runde, spielen sie im März in den Achtelfinals gegen einen der acht direkt unter die letzten 16 vorgestossenen Teams (Mainz 05 oder AEK Larnaca).

Zeidler: «Es ist ein Highlight gegen eine italienische Mannschaft zu gewinnen»

Zeidler: «Es ist ein Highlight gegen eine italienische Mannschaft zu gewinnen»

18.12.2025

Lausanne – Fiorentina 1:0

Lausanne – Fiorentina 1:0

UEFA Conference League | Matchday 6 | Saison 25/26

18.12.2025

Meistgelesen

Nebel um die Second Lady – ihre Beziehung zu Melania Trump und andere Mysterien
Der FCZ trennt sich von Sportchef Malenovic
Volksmusik-Star Andreas Gabalier bereut seinen «einzigen Flop»
Surf-Star entrinnt dem Tod: «Sebastian hat mir direkt vor den Felsen das Leben gerettet»
EU einigt sich bei Finanzhilfe für Kiew +++ Uniformierte Russen überqueren illegal Nato-Grenze

Fussball-News

Wie von blue News angekündigt. Der FCZ trennt sich von Sportchef Malenovic

Wie von blue News angekündigtDer FCZ trennt sich von Sportchef Malenovic

«Er hat sein letztes Spiel bestritten». Norwegens Trainerlegende Age Hareide stirbt im Alter von 72 Jahren

«Er hat sein letztes Spiel bestritten»Norwegens Trainerlegende Age Hareide stirbt im Alter von 72 Jahren

Widmer eröffnet das Skore. Urs Fischer führt Mainz in die Achtelfinals der Conference League

Widmer eröffnet das SkoreUrs Fischer führt Mainz in die Achtelfinals der Conference League

Auf einem Auge blind. Die unglaubliche Geschichte von Afrika-Cup-Teilnehmer Georgi Minoungou

Auf einem Auge blindDie unglaubliche Geschichte von Afrika-Cup-Teilnehmer Georgi Minoungou

2:6-Pleite im Wankdorf. Das sagen Trainer Seoane und Captain Benito zur brutalen GC-Ohrfeige

2:6-Pleite im WankdorfDas sagen Trainer Seoane und Captain Benito zur brutalen GC-Ohrfeige

Auf offener Strasse. Ehemaliger Fussball-Nationalspieler in Ecuador erschossen

Auf offener StrasseEhemaliger Fussball-Nationalspieler in Ecuador erschossen

Conference League