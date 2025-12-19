Wegen diesem Kutesa-Tor steht Lausanne nicht direkt im Achtelfinal 18.12.2025

Beinahe hätte Lausanne-Sport am letzten Liga-Spieltag in der Conference League noch den Sprung in die Top 8 geschafft und sich damit schon für die Achtelfinals qualifiziert. Bitter: Ausgerechnet ein Schweizer verhindert das.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lausanne-Sport hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen die AC Fiorentina in der Conference League für die K.o.-Phase qualifiziert.

Um ein Haar hätten sich die Waadtländer sogar das Achtelfinal-Ticket gesichert, doch AEK Athen schubst Lausanne in letzter Minute noch aus den Top 8. Dereck Kutesa trifft tief im Spiel der Griechen gegen Craiova in der Nachspielzeit zum 2:2.

So muss Lausanne im Februar noch ein Playoff-Duell für sich entscheiden, um die Runde der letzten 16 zu erreichen. «Ich traue meinem Team zu, dass wir weiterkommen», sagt Peter Zeidler. Mehr anzeigen

Es läuft die Schlussphase im Spiel zwischen Lausanne-Sport und der AC Fiorentina. blue Sport Kommentator Stefan Flückiger guckt auf die Live-Resultate und sagt: «Stand jetzt liegt Lausanne auf Rang 8.» Wenn also alles so bleibt, wie es ist, erreichen die Waadtländer direkt die Achtelfinals, ohne noch den Umweg über die Playoffs gehen zu müssen.

In Lausanne bleibt es tatsächlich beim 1:0, der Jubel nach dem Abpfiff ist riesengross. Doch zu diesem Zeitpunkt wissen die Lausanner nicht, dass es am Ende eben doch nicht ganz reicht für die Top 8. Der Grund: AEK Athen erzielt in der 98. Minute gegen Universitatea Craiova das 2:2 und schleicht sich so in der Tabelle doch noch am Super-League-Team vorbei.

Der Torschütze: Dereck Kutesa! Per Kopf verwertet er eine Hereingabe und lässt die Griechen jubeln. Und Lausanne bleibt damit trotz des Sieges auch etwas Frust. Als Genfer wird Kutesa kaum ein schlechtes Gewissen haben. In der 15. Minute der Nachspielzeit macht Athen dann sogar noch das 3:2.

Zeidler bleibt optimistisch

«Wir hätten uns gewünscht, unter die ersten Acht zu kommen», sagt Peter Zeidler im Interview mit blue Sport. Nichtsdestotrotz ist die Freude über das europäische Überwintern gross. «Lausanne im Europacup, im Februar sind wir mit dabei. Natürlich wollen wir jetzt noch ein Stückchen weiterkommen.»

Der Playoff-Gegner wird nun Sigma Olomouc aus Tschechien (24. der Ligaphase) oder Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina (23.) heissen. «Das sind sicher zwei gute Mannschaften. Aber wenn man den Auftritt gegen Fiorentina gesehen hat, traue ich meinem Team zu, dass wir weiterkommen», sagt Zeidler.

Überstehen die Waadtländer die nächste Runde, spielen sie im März in den Achtelfinals gegen einen der acht direkt unter die letzten 16 vorgestossenen Teams (Mainz 05 oder AEK Larnaca).

