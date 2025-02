Auf wen treffen Mattia Croci-Torti und der FC Lugano in den Achtelfinals der Conference League? Bild: Keystone

Luganos mögliche Gegner in den Achtelfinals der Conference League heissen Pafos aus Zypern oder Celje aus Slowenien.

Keystone-SDA, sda SDA

Da sich die Tessiner in der Ligaphase in die Top-8 des dritthöchsten europäischen Wettbewerbs gespielt hatten, konnten sie die erste K.o-Phase entspannt vom Sofa aus verfolgen. Nach den Sechzehntelfinals vom Donnerstagabend steht nun fest, dass das Team von Mattia Croci-Torti am 6. und 13. März entweder auf den zypriotischen Cupsieger Pafos oder den slowenischen Champion Celje trifft.

Pafos setzte sich in den Playoffs gegen Omonia Nikosia mit dem Gesamtskore von 3:2 durch und erspielte sich somit ein mögliches neuerliches Duell mit dem letzten verbliebenen Schweizer Vertreter im Europacup. In der Ligaphase trafen die beiden Mannschaften auf Zypern bereits einmal aufeinander, damals endete die Partie 2:2.

Oder aber müssen die Luganesi einen Abstecher nach Slowenien unternehmen. Celje, der Meister, schaltete in den Playoffs Apoel Nikosia mit dem Gesamtskore von 4:2 aus.

Ob Lugano, das zuerst auswärts antreten muss, auf einen alten Bekannten trifft oder eine neue Destination Europas erkunden kann, entscheidet sich an der Auslosung am Freitag in Nyon. blue Sport zeigt die Auslosung ab 14 Uhr live.

