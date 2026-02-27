  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Haben Rückschritte gemacht» Ex-Nati-Spieler machen sich grosse Sorgen um den Schweizer Fussball

27.2.2026

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

26.02.2026

Lausanne-Sport unterliegt Sigma Olmütz und verpasst den Einzug in die Achtelfinals der Conference League. Im blue Sport Studio sprechen Blerim Dzemaili und Dani Gygax Klartext.

27.02.2026, 10:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit Lausanne scheidet der letzte Schweizer Vertreter aus den europäischen Wettbewerben aus.
  • Im blue Sport Studio zeigen sich die beiden Ex-Nationalspieler Blerim Dzemaili und Dani Gygax enttäuscht.
  • Die Schweizer Liga werde hierzulande überschätzt. Um nicht noch tiefer zu fallen, müssten die Vereine mehr investieren.
Mehr anzeigen

Lausanne unterliegt Sigma Olmütz im Rückspiel vor eigenem Anhang 1:2 und scheidet aus der Conference League aus. Damit haben sich nun alle Schweizer Vertreter aus Europa verabschiedet. Ein Armutszeugnis für den hiesigen Klub-Fussball. Oder wie Dani Gygax im blue Sport Studio sagt: «Du hörst, Zypern ist vor uns. Wo führt das hin? Ich habe gehofft, dass sich Lausanne qualifiziert. Aber es passt ins Bild, dass sie heute auch noch rausgeflogen sind.»

VAR-Drama in der Nachspielzeit. Lausanne unterliegt Olmütz und scheidet aus der Conference League aus

VAR-Drama in der NachspielzeitLausanne unterliegt Olmütz und scheidet aus der Conference League aus

Dass Lausanne ausscheidet, überrasche ihn nicht, meint Blerim Dzemaili: «Warum? Weil die tschechische Liga einfach besser ist als unsere Liga. Slavia Prag, Sparta Prag, Viktoria Pilsen… Das sind alles Mannschaften, die gegen unsere besten Mannschaften Favoriten wären.» Für die FCZ-Legende ist klar: «Wir überschätzen unsere Liga aufgrund der guten Resultate der Nationalmannschaft. Aber unsere Liga widerspiegelt nicht die Nationalmannschaft.» Die Super League sei eine Ausbildungsliga und die jungen Talente würden bei erster Gelegenheit ins Ausland wechseln.

Schweizer Schmach. Nach Patzern von Akanji und Kobel – alle Nati-Spieler in der Champions League raus

Schweizer SchmachNach Patzern von Akanji und Kobel – alle Nati-Spieler in der Champions League raus

Gygax und Dzemaili sind sich einig, dass die Schweizer Vereine mehr investieren müssten. Letzterer sagt: «Wenn eine Mannschaft wie Lausanne weiss, dass sie nächste Saison europäisch spielt, dann muss sie im Sommer halt zwei, drei Transfers machen, die ermöglichen, europäisch und in der Schweizer Liga mitzuhalten», sagt Dzemaili. Er spricht von vier, fünf Millionen, für die man «drei super Spieler» bekomme. Damit würden die Chancen steigen, dass man die Champions League erreicht und an die 18 Millionen Startgelder herankommt. «In dieser Hinsicht sieht man, dass wir schon ein paar Schritte zurückgemacht haben.»

Gygax teilt die Meinung und ist überzeugt davon, dass sich die Investitionen durchaus lohnen können. Denn europäisch zu spielen, bringe aus verschiedenen Gründen diverse Vorteile mit sich. Die ganze Analyse zum Niedergang des Schweizer Klub-Fussballs gibt’s im Video oben.

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Meistgelesen

Migros sorgt mit Anti-Freizeit-Plakat für Riesen-Frust bei Mitarbeitern
Rennen 1 nach Olympia: Suter führt das Klassement an – Blanc verliert fast zwei Sekunden
Mann überfällt Volg-Lädeli – sein Motiv lässt sogar den Richter staunen
Wie eine rechte Influencerin gerade die Trump-Basis zerlegt
Bringen geheime Lagerboxen eine neue Spur im Epstein-Skandal?

Sport-Videos

Der perfekte Abend für Pius Suter

Der perfekte Abend für Pius Suter

27.02.2026

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

26.02.2026

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1:2

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

26.02.2026

Der VAR schaltet sich ein: Lausanne-Treffer in der Nachspielzeit zählt nicht

Der VAR schaltet sich ein: Lausanne-Treffer in der Nachspielzeit zählt nicht

26.02.2026

Der perfekte Abend für Pius Suter

Der perfekte Abend für Pius Suter

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht»

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1:2

Nottingham Forest – Fenerbahçe 1:2

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Lausanne – Sigma Olmütz 1:2

Der VAR schaltet sich ein: Lausanne-Treffer in der Nachspielzeit zählt nicht

Der VAR schaltet sich ein: Lausanne-Treffer in der Nachspielzeit zählt nicht

Mehr Videos

Fussball-News

Europa- und Conference League. Star-Goalie patzt, Freuler übel umgemäht – die Szenen des Abends im Video

Europa- und Conference LeagueStar-Goalie patzt, Freuler übel umgemäht – die Szenen des Abends im Video

Änderungen noch vor der WM?. Regelhüter planen mehr Macht für den VAR

Änderungen noch vor der WM?Regelhüter planen mehr Macht für den VAR

Ex-Bayern-Profi. Martin Demichelis neuer Trainer von Mallorca

Ex-Bayern-ProfiMartin Demichelis neuer Trainer von Mallorca

Europa League. Jaquez und Stuttgart lösen Achtelfinal-Ticket trotz Niederlage gegen Celtic

Europa LeagueJaquez und Stuttgart lösen Achtelfinal-Ticket trotz Niederlage gegen Celtic

Mainzer Treter-Truppe?. Fischer kontert Muheims Vorwurf: «Wir müssen aufpassen, sonst …»

Mainzer Treter-Truppe?Fischer kontert Muheims Vorwurf: «Wir müssen aufpassen, sonst …»