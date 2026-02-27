Dzemaili über Schweizer Klubs in Europa: «Wir haben ein paar Schritte rückwärts gemacht» 26.02.2026

Lausanne-Sport unterliegt Sigma Olmütz und verpasst den Einzug in die Achtelfinals der Conference League. Im blue Sport Studio sprechen Blerim Dzemaili und Dani Gygax Klartext.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit Lausanne scheidet der letzte Schweizer Vertreter aus den europäischen Wettbewerben aus.

Im blue Sport Studio zeigen sich die beiden Ex-Nationalspieler Blerim Dzemaili und Dani Gygax enttäuscht.

Die Schweizer Liga werde hierzulande überschätzt. Um nicht noch tiefer zu fallen, müssten die Vereine mehr investieren. Mehr anzeigen

Lausanne unterliegt Sigma Olmütz im Rückspiel vor eigenem Anhang 1:2 und scheidet aus der Conference League aus. Damit haben sich nun alle Schweizer Vertreter aus Europa verabschiedet. Ein Armutszeugnis für den hiesigen Klub-Fussball. Oder wie Dani Gygax im blue Sport Studio sagt: «Du hörst, Zypern ist vor uns. Wo führt das hin? Ich habe gehofft, dass sich Lausanne qualifiziert. Aber es passt ins Bild, dass sie heute auch noch rausgeflogen sind.»

Dass Lausanne ausscheidet, überrasche ihn nicht, meint Blerim Dzemaili: «Warum? Weil die tschechische Liga einfach besser ist als unsere Liga. Slavia Prag, Sparta Prag, Viktoria Pilsen… Das sind alles Mannschaften, die gegen unsere besten Mannschaften Favoriten wären.» Für die FCZ-Legende ist klar: «Wir überschätzen unsere Liga aufgrund der guten Resultate der Nationalmannschaft. Aber unsere Liga widerspiegelt nicht die Nationalmannschaft.» Die Super League sei eine Ausbildungsliga und die jungen Talente würden bei erster Gelegenheit ins Ausland wechseln.

Gygax und Dzemaili sind sich einig, dass die Schweizer Vereine mehr investieren müssten. Letzterer sagt: «Wenn eine Mannschaft wie Lausanne weiss, dass sie nächste Saison europäisch spielt, dann muss sie im Sommer halt zwei, drei Transfers machen, die ermöglichen, europäisch und in der Schweizer Liga mitzuhalten», sagt Dzemaili. Er spricht von vier, fünf Millionen, für die man «drei super Spieler» bekomme. Damit würden die Chancen steigen, dass man die Champions League erreicht und an die 18 Millionen Startgelder herankommt. «In dieser Hinsicht sieht man, dass wir schon ein paar Schritte zurückgemacht haben.»

Gygax teilt die Meinung und ist überzeugt davon, dass sich die Investitionen durchaus lohnen können. Denn europäisch zu spielen, bringe aus verschiedenen Gründen diverse Vorteile mit sich. Die ganze Analyse zum Niedergang des Schweizer Klub-Fussballs gibt’s im Video oben.