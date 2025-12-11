Die Anweisungen fruchteten noch nicht ganz: Mainz spielte beim Debüt von Trainer Urs Fischer 1:1. Bild: Keystone

Mainz verpasst den erhofften Traumstart mit dem neuen Trainer Urs Fischer.

Keystone-SDA SDA

In der Conference League kam der Bundesligist nicht über ein 1:1 beim polnischen Meister Lech Poznan hinaus. Mit zehn Punkten aus fünf Spielen ist die Ausgangsposition für einen direkten Einzug in die Achtelfinals aber weiterhin ordentlich. Die Entscheidung fällt nächste Woche.

In der stimmungsvollen Arena reichte vor 28'139 Zuschauern auch das gute Händchen von Trainer Fischer nicht für den ersehnten Auswärtserfolg. Torschütze Sota Kawasaki hatte in der 28. Minute mit seiner ersten Aktion nach der Einwechslung für den verletzten Captain Silvan Widmer das Führungstor erzielt.

Den Ausgleich für Gastgeber Poznan erzielte per Foulpenalty (41.). Nicolas Veratschnig sah später die Gelb-Rote Karte (67.), weshalb die Mainzer die Partie zu zehnt beenden mussten.