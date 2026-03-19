Es läuft für Urs Fischer und Mainz: In der Liga hat man sich zuletzt etwas Luft im Abstiegskampf verschafft, in der Conference League steht man unter den letzten acht Mannschaften. Bild: Keystone

Urs Fischer führt Mainz in die Viertelfinals der Conference League. Der Bundesligist mit dem Schweizer Trainer setzt sich gegen Sigma Olomouc dank einem 2:0-Heimsieg durch.

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Nach einem torlosen Hinspiel war es Verteidiger Stefan Posch, der die Mainzer Fans mit seinem Treffer kurz nach der Pause erlöste. Der Österreicher, den Mainz im Winter von Como ausgeliehen hat, ebnete den in der Bundesliga abstiegsbedrohten Deutschen den erstmaligen Vorstoss in die Viertelfinals eines Europacups. Armindo Sieb sicherte den Sieg mit seinem Treffer kurz vor dem Ende. Silvan Widmer wurde nach 74 Minuten ausgewechselt.

In der Runde der letzten Acht steht auch AEK Athen mit Dereck Kutesa. Die Griechen, bei denen Kutesa während 52 Minuten zum Einsatz kam, verloren das Rückspiel gegen Celje zwar mit 0:2, zogen nach dem 4:0-Sieg im Hinspiel in Slowenien jedoch ungefährdet in die nächste Runde ein.