Görtler und Toma heiss auf Fiorentina: «Freue mich auf den Kybunpark» FCSG-Captain Lukas Görtler und Mittelfeldspieler Bastien Toma freuen sich auf das erste Conference-League-Heimspiel gegen Fiorentina. 23.10.2024

Lukas Görtler und Mittelfeldspieler Bastien Toma freuen sich auf das erste Conference-League-Heimspiel des FC St.Gallen gegen Fiorentina. Vor dem Ostschweizer Fussballfest haben sie mit blue Sport über die Partie gesprochen.

Rédaction blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC St.Gallen trägt am Donnerstag das erste Conference-League-Heimspiel gegen Fiorentina aus.

Nach dem 2:6 bei Cercle Brügge hoffen die Espen auf eine Reaktion.

Captain Lukas Görtler glaubt, dass dem FCSG die Rolle als Aussenseiter liegen könnte. Mehr anzeigen

Nach dem enttäuschenden Auftakt in die Conference League bei der 2:6-Pleite gegen Cercle Brügge will der FC St.Gallen nun beim ersten Europacup-Heimspiel seit elf Jahren zu Hause durchstarten. Als erster Gegner kommt aber ausgerechnet die grosse Fiorentina in den Kybunpark.

Über den prestigeträchtigen Namen des Gegners freuen sich die Akteure in Grün-Weiss. «Das wird eine tolle Begegnung gegen eine gute italienische Mannschaft. Ich werde es in erster Linie geniessen. Europäische Spiele im eigenen Stadion sind wunderbar», so Bastien Toma vor dem Spiel gegenüber blue Sport.

Auch Captain Lukas Görtler freut sich auf die Kulisse in St.Gallen. «Ein spannender und attraktiver Gegner für uns als Mannschaft und für die Zuschauer. Ich freue mich auf einen ausverkauften Kybunpark. Viel Energie, viel Feuer, viel Leidenschaft und dann hoffen wir auf Punkte.»

Man sei Aussenseiter, da seien die Erwartungen nicht so hoch, sagt der 30-Jährige und sieht das als Chance. «Jeder weiss, dass Fiorentina auf dem Papier wohl die stärkste Mannschaft ist, auf die wir treffen. Aber genau darin liegt die Chance. Das anzunehmen, der Aussenseiter zu sein. In dieser Rolle haben wir uns schon gegen Trabzonspor wohlgefühlt und haben es dann auch geschafft, gute Ergebnisse zu erzielen.»

Was Toma und Görlter sonst noch über den Gegner der Espen sagen, siehst du im Video oben.

