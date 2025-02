København – Heidenheim 1:2 UEFA Conference League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 13.02.2025

In der Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr, in der Conference League top im Geschäft. Für Heidenheim ist das Weiterkommen greifbar.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

Der abstiegsbedrohte Bundesligist 1. FC Heidenheim hat sehr gute Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale der Conference League. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann mit 2:1 beim FC Kopenhagen und kann damit im Rückspiel in einer Woche vor heimischer Kulisse das Weiterkommen perfekt machen. Jordan Larsson brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (45.+1). Thomas Keller gelang der Ausgleich (59.). Für das Siegtor der Gäste sorgte Tim Siersleben (85.).

In der ersten Halbzeit konnte Gent sich gegen Betis Sevilla noch schadlos halten. Dann eröffnete Antony mit einem schönen Schlenzer das Skore. Cédric Bakambu und Sergi Altimira trafen ebenfalls für die Spanier zum ungefährdeten 3:0-Erfolg. Bei Betis Sevilla sass Ricardo Rodriguez nur auf der Bank, bei Gent wurde Franck Surdez in der 71. Minute eingewechselt.