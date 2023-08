FCB-Sportchef Heiko Vogel äussert sich zum frühen Ausscheiden in der Conference-League-Quali. (Archivbild) keystone

Die Europa-Reise ist für den FC Basel in der Qualifikation zu Ende. FCB-Sportchef Heiko Vogel sieht die Ursache für das Ausscheiden gegen Tobol Kostanay beim Hinspiel.

Der FC Basel scheidet gegen Tobol Kostanay in der Conference-League-Qualifikation aus.

«Die Enttäuschung ist riesengross», so Sportchef Heiko Vogel nach dem Spiel. Das frühe Ausscheiden vor allem auf das schwache Hinspielergebnis zurückzuführen ist.

Die Anreise nach Kasachstan gestaltete sich als schwierig. Der FCB konnte erst 30 später als geplant abreisen. Die Mannschaft habe nach Aussage Vogels die Situation gut gemeistert. Mehr anzeigen

Der FC Basel gewinnt auswärts gegen Tobol Kostanay mit 2:1, scheidet aber dennoch in der Qualifikation der Conference League aus. Dies, weil der FCB im Hinspiel gegen den klaren Aussenseiter aus Kasachstan mit 1:3 verliert. «Die Enttäuschung ist riesengross», sagt FCB-Sportchef Heiko Vogel nach dem Spiel.

Das frühe Aus habe die Mannschaft nicht heute verschuldet, «sondern ganz klar im Hinspiel». War die Hypothek nach der 1:3-Klatsche vor einer Woche zu gross? «Nein», so Heiko Vogel und fügt hinzu: «Die Anreise war nicht optimal. Aber manchmal gibt es einfach eine höhere Gewalt und dem mussten wir uns heute beugen.»

«Unglücklicher Handelfmeter» bricht Basel das Genick

Der FCB musste seine Abreise aufgrund Reparaturarbeiten am gecharterten Flugzeug mehrmals verschieben. Ursprünglich war der Abflug am Dienstagmittag geplant, letztendlich konnten die Basler die weite Reise aber erst am Mittwochabend – rund 30 Stunden später – antreten und landeten wenige Stunden vor Anpfiff in Kasachstan.

🎙️ Sportdirektor Heiko Vogel nach dem Ausscheiden in der UEFA Conference League Qualifikation gegen Tobol Kostanay.#FCBasel1893 #AlliZämme #rotblaulive pic.twitter.com/go21gkyCYA — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) August 3, 2023

Trotz der Umstände betont Heiko Vogel, dass die Mannschaft die Situation gut gemeistert habe und gut ins Spiel gekommen sei. Der FC Basel führte nach 32 Minuten mit 2:0 und musste dann einen – um es in den Worten Vogels zu beschreiben – «unglücklichen Handelfmeter» hinnehmen. Tobol verwertete den Elfer wenige Minuten vor dem Pausenpfiff zum 2:1 – der FCB konnte daraufhin das Blatt nicht mehr wenden.

«Ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen»

«Ich kann der Mannschaft heute keinen Vorwurf machen», so Vogel. Er blickt aber nochmals zurück und sagt: «Aber ich muss den Vorwurf einfach gelten lassen, dass wir es vor einer Woche versäumt haben.» Der FC Basel ist am Saisonziel, europäisch zu spielen, vorbeigezischt. «Wir waren heute auf der Verliererstrasse. Auf dieser bin ich nicht gern. Aber es gibt mir persönlich den Antrieb, noch mehr in die Waagschale zu werfen», so Vogel.

Der FCB kann nun in der Liga und im Cup alles in die Waagschale werfen. Am Sonntag geht es für die Bebbi gegen die Grasshoppers auswärts im Letzigrund weiter.