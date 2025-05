Rodriguez nach Final-Pleite: «Es ist sehr bitter» Nichts wird es für Ricardo Rodriguez mit dem Sieg in der Conference League. Betis Sevilla muss sich Chelsea im Final 1:4 geschlagen geben. «Es ist sehr bitter», sagt Rodriguez zu blue Sport. 28.05.2025

Rodriguez stand bei den Spaniern in der Startelf und zeigte unauffällige 45 Minuten, ehe er zur Pause ausgewechselt wurde. «Ich hatte Probleme mit den Adduktoren, schon gestern. Ich wollte es versuchen, aber es reichte nur für 45 Minuten», erklärt der Nati-Verteidiger im Interview mit blue Sport.

Er habe keine ernste Verletzung riskieren wollen, so Rodriguez weiter. «Aber es ist nichts Schlimmes.» So wird er auch beim Nati-Zusammenzug am 2. Juni für den USA-Trip dabei sein.

Bitter ist die Auswechslung zur Pause dennoch. Denn mit Rodriguez auf dem Platz war die Betis-Abwehr stabiler als in der zweiten Halbzeit. Nach der 1:0-Pausenführung müssen sich die Andalusier am Ende 1:4 geschlagen geben.

«Es ist sehr bitter, wir haben alles versucht, konnten auch in Führung gehen. Vielleicht hätten wir ein zweites Tor schiessen müssen», so Rodriguez. «Am Ende hat es nicht gereicht, Chelsea hat es gut gemacht am Schluss, sie haben ihre Chancen genutzt.»

Betis – Chelsea 1:4 UEFA Conference League // Endspiel // Saison 24/25 28.05.2025