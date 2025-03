Janjicic: «Lugano ist für mich klarer Favorit» NK Celje heisst die nächste europäische Hürde für Lugano in der Conference League. Thuns Janjicic kennt die unbekannten Slowenen bestens, spielte er doch vor kurzem noch in der «Handballstadt». 06.03.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Lugano ist der letzte Schweizer Vertreter in einem europäischen Wettbewerb.

Heute trifft das Team von Mattia Croci-Torti auf die Slowenen von Celje. Live auf blue Sport um 21:00 Uhr. Mehr anzeigen

Der FC Lugano steckt derzeit in einem Formtief. Die letzten beiden Meisterschaftsspiele gegen YB und den FCZ gehen beide verloren, im Cup blamiert man sich mit einem 0:2 beim FC Biel aus der Promotion League.

Torlos und punktlos seit 270 Minuten. Torlos und punktlos seit der Entlassung von Sportchef Carlos da Silva. Kann das Team von Mattia Croci-Torti heute gegen den NK Celje im Nordosten von Slowenien den Fall stoppen? Vasiilije Janjicic glaubt daran. «Für mich geht Lugano als klarer Favorit in diese Achtelfinals», sagt der Mittelfeldspieler des FC Thun.

Janjicic: «Celje hat einige starke Einzelspieler»

Und Janjicic muss es wissen, spielte er doch vor seinem Wechsel ins Berner Oberland eineinhalb Jahre für Celje. Mit einigen seiner ehemaligen Mitspieler steht der 26-jährige Zürcher noch immer in Kontakt. «Das Team hat Qualität, das hat man in den bisherigen Auftritten in der Conference League gesehen. Bei Celje hat es einige starke Einzelspieler, die Fussball spielen wollen. Wie der FC Lugano auch. Ich glaube, es wird zwei attraktive Spiele geben.»

Vom zwölften Mann müssen die Luganesi keine Angst haben, verrät Janjicic. «In Celje ist Handball die dominierende Sportart, da spielt man auch in der Champions League. Der Fussballklub ist zwar sympathisch und sehr gut geführt, steht aber im Schatten der Handballer.»

Die ganze Fussball-Schweiz hofft, dass der FC Lugano heute in der Handballstadt (21 Uhr auf blue sport) sein bisheriges Conference-League-Gesicht zeigt und zum Toreschiessen und Siegen zurückfindet.