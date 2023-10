Lugano – Brügge 1:3 Conference League, 3. Spieltag, Saison 23/24 26.10.2023

Der FC Lugano kassiert in der Conference League im dritten Gruppenspiel die erste Niederlage. Das Team von Trainer Mattia Croci-Torti verliert in Zürich gegen den FC Brügge 1:3.

«Meine Mannschaft wird gegen Brügge ein anderes Gesicht zeigen», versprach Luganos Trainer Mattia Croci-Torti nach der 1:2-Niederlage am Sonntag bei den Grasshoppers. Davon war in den ersten 45 Minuten nichts zu sehen. Der Auftritt von Lugano in der ersten Halbzeit passte zum regnerischen und kühlen Wetter. Die Tessiner zeigten nichts Erwärmendes, agierten in der Offensive mehr als harmlos.

Zudem stimmte in der 15. Minute nach einer Flanke von Philip Zinckernagel die Zuordnung nicht, sodass Tajon Buchanan an der Fünfmeterlinie frei zum Kopfball kam und sich diese Chance nicht nehmen liess. Dies sehr zur Freude der zahlreich aus Belgien in den Zürcher Letzigrund gereisten Fans – Lugano darf im Europacup nicht im heimischen Stadion antreten.

In der 50. Minute folgte der nächste Rückschlag für das Heimteam, fiel doch das 0:2 nach einem platzierten Schuss von Andreas Skov Olsen. 0:2 hatte Lugano schon im letzten Spiel in der Conference League auswärts gegen Besiktas Istanbul zurückgelegen und damals dank drei Toren ab der 81. Minute noch 3:2 gewonnen. Diesmal gelang nur der Anschlusstreffer durch Shkelqim Vadi (74.), der blitzschnell reagierte, nachdem Brügges Goalie Simon Mignolet einen Schuss von Uran Bislimi nicht hatte festhalten können.

In der 80. Minute pfiff der rumänische Schiedsrichter zunächst einen Penalty zu Gunsten von Lugano, nahm diesen nach Konsultation der Fernsehbilder jedoch zu Recht wieder zurück. In der 88. Minute machte Hans Vanaken per Kopf mit dem 3:1 alles klar. Zwar präsentierten sich die Südtessiner nach der Pause verbessert – in der 61. Minute scheiterte Bislimi mit einem Kopfball am Pfosten. Das Gesicht, das sich Croci-Torti erhofft hatte, zeigten sie allerdings nicht. So bleiben sie auf vier Punkte sitzen, Leader Brügge hat nun sieben Zähler auf dem Konto.

Telegramm

Lugano – FC Brügge 1:3 (0:1)

Zürich. – 4037 Zuschauer. – SR Hategan (ROU). – Tore: 15. Balanta (Zinckernagel) 0:1. 50. Skov Olsen (Buchanan) 0:2. 74. Vladi (Bislimi) 1:2. 88 Vanaken (Mechele) 1:3.

Lugano: Saipi; Espinoza (60. Marques), Mai, Hajrizi, Arigoni; Bislimi (78. Macek), Grgic (60. Mahmoud), Sabbatini (68. Vladi); Steffen, Celar, Bottani (46. Cimignani).

FC Brügge: Mignolet; Buchanan, Mechele, Spileers, Meijer (64. De Cuyper); Balanta (63. Onyedika), Vanaken, Nielsen; Skov Olsen (64. Nusa); Thiago (46. Jutgla), Zinckernagel (78. Ordonez).

Bemerkungen: Lugano ohne Aliseda, Mahou, Osigwe und Valenzuela (alle verletzt). – Verwarnungen: 27. Thiago, 45. Steffen, 46. Vanaken, 56. Hajrizi, 72. Vladi, 91. Jutgla.

