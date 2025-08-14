  1. Privatkunden
Conference League Kein Europacup-Wunder für FC Vaduz

SDA

14.8.2025 - 22:08

Vaduz (in rot) lieferte Alkmaar einen grossen Kampf, verlor mit 0:1 aber auch das Rückspiel gegen die Niederländer.
Vaduz (in rot) lieferte Alkmaar einen grossen Kampf, verlor mit 0:1 aber auch das Rückspiel gegen die Niederländer.
Keystone

Für Liechtensteins Serien-Cupsieger (51x) Vaduz endet das Europacup-Abenteuer in der Qualifikation der Conference League. Die Vaduzer verlieren mit 0:1 daheim auch das Rückspiel gegen Alkmaar.

Keystone-SDA

14.08.2025, 22:08

14.08.2025, 22:28

Die Niederländer befanden sich zwar ab der 7. Minute nach einer Roten Karte gegen Ro-Zangelo Daal (Grobes Foul) in Unterzahl, gerieten dennoch aber nach dem 3:0 im Hinspiel nicht mehr in Gefahr. Der Challenge-League-Verein gestaltete die Partie zwar überlegen, kam jedoch zu keinem Torerfolg. In der 88. Minute verwandelte Troy Parrott einen Foulpenalty zum Siegtor für Alkmaar.

Vaduz spielte zuletzt vor vier Jahren in der Super League. Vor drei Jahren hatte sich Vaduz mit Siegen über die Slowenen aus Koper (1:0 und 1:1 n.V.), gegen die Türken aus Konyaspor (1:1 und 4:2) und gegen Austria Wien (1:1 und 1:0) für die Gruppenphase in der Conference League qualifiziert.

