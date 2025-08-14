Dereck Kutesa gelingen für AEK Athen seine ersten beiden Skorerpunkte Keystone

Erfolgserlebnis für Dereck Kutesa: Der dreifache Schweizer Internationale ist massgeblich am Weiterkommen seines neuen Klubs AEK Athen in die Playoffs zur Conference League beteiligt.

Im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde gegen den zypriotischen Vertreter Aris Limassol wurde Kutesa in der 85. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt. In der Verlängerung erzielte der 27-jährige Genfer erst das 2:1, ehe er den dritten Athener Treffer von Luka Jovic vorbereitete.

Für Kutesa, der diesen Sommer von Servette in die griechische Hauptstadt wechselte, waren es im dritten Teileinsatz für seinen neuen Arbeitgeber die ersten beiden Skorerpunkte.

In den Playoffs trifft AEK Athen auf die Belgier von Anderlecht.

