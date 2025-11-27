  1. Privatkunden
Highlights im Video Erste Conference-League-Pleite für Lausanne in Posen

SDA

27.11.2025 - 21:42

Lech Posen – Lausanne 2:0

Lech Posen – Lausanne 2:0

UEFA Conference League | Matchday 4 | Saison 25/26

27.11.2025

Im vierten Spiel der Conference League verliert Lausanne-Sport erstmals. Bei Lech Poznan in Polen gibt es eine unnötige 0:2-Niederlage.

Keystone-SDA

27.11.2025, 21:42

27.11.2025, 23:04

Da sie nicht in der Lage waren, ihre Dominanz zu Beginn der zweiten Halbzeit zu nutzen, wurden die Lausanner in der 68. Minute durch den Nigerianer Taofeek Ismaheel bestraft, der Goalie Karlo Letica mit einem wuchtigen Abschluss bezwang.

Danach hatten die Waadtländer einige Chancen für eine Wende, die letzte durch Bryan Okoh in der 94. Minute. Er scheiterte, und im Gegenzug besiegelte Yannick Agnero den Sieg der Polen.

Trotz der Niederlage bleibt die Mannschaft von Peter Zeidler auf Kurs, um einen europäischen Frühling zu erleben. Vor den letzten beiden Spielen im finnischen Kuopio und zum Abschluss der Ligaphase am 18. Dezember zuhause gegen die Fiorentina belegt man mit sieben Punkten den 11. Platz.

Acht Teams erreichen direkt die Achtelfinals, weitere 16 die Sechzehntelfinals.

Telegramm:

Lech Poznan – Lausanne-Sport 2:0 (0:0)

19'728 Zuschauer. – SR Kringstad (NOR). -Tore: 68. Ismaheel 1:0. 95. Agnero 2:0.

Lech Poznan: Mrozek; Pereira (60. Gumny), Skrzypczak, Monka, Gurgul; Kozubal, Jagiello (74. Thordarson); Gholizadeh (60. Ismaheel), Rodriguez (60. Bengtsson), Palma; Ishak (85. Agnero).

Lausanne-Sport: Letica: Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty (82. Fofana); Sigua (70. Custodio), Roche, Beloko (70. Butler-Oyedeji); Lekoueiry (82. Kana-Biyik); Bair, Ajdini (60. Diakité).

Bemerkungen: Verwarnungen: 38. Lekoueiry. 40. Beloko. 78. Gumny. 80. Butler-Oyedeji.

