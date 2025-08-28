Lausanne-Sport freut sich in Istanbul über den gelungenen Coup Keystone

Lausanne-Sport gelingt der Exploit in Istanbul. Die Waadtländer gewinnen im Hexenkessel des 16-fachen türkischen Meisters Besiktas Istanbul und stehen in der Ligaphase der Conference League.

Keystone-SDA SDA

Nach dem 1:1 in Lausanne letzte Woche hätte das Heimspiel für Besiktas eine Pflichtaufgabe werden sollen. Doch die Waadtländer Aussenseiter zeigten eine hervorragende Leistung und verdienten sich den 1:0-Erfolg, der 15 Jahre nach der letzten Europacup-Teilnahme den Vorstoss in die Ligaphase sichert.

Der einzige Torschütze der Partie war der Engländer Nathan Butler-Oyedeji, der im Sommer von den Junioren von Arsenal gekommen war. Der 22-Jährige verwertete einen weiten Pass von Karim Sow in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gekonnt zum 1:0. Der Match war damit auf den Kopf gestellt. Bis dahin hatten die Türken klar dominiert.

Dass nach der Pause Lausanne-Sport dem zweiten Treffer näher war als Besiktas dem Ausgleich, lag am Deutschen Felix Udokhai, der 20 Sekunden nach Wiederanpfiff für ein unkontrolliertes Tackling die Rote Karte sah. Mit einem Spieler mehr agierte Lausanne-Sport abgeklärt und mutig, hielt oft den Ball in den eigenen Reihen und störte den Aufbau der von Ole Gunnar Solskjaer trainierten Istanbuler früh. Fast ohne zu zittern überstand das Team von Peter Zeidler auch seine dritte Qualifikationsrunde.

Die sechs Gegner in der Ligaphase werden Lausanne-Sport am Freitagnachmittag um 13.00 Uhr in Monaco zugelost.

Telegramm:

Besiktas Istanbul – Lausanne-Sport 0:1 (0:1)

SR Kehlet (DEN). – Tor: 45. Butler-Oyedeji 0:1.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga, Sow, Okoh, Poaty; Soppy (79. Abdallah), Roche, Custodio; Lekoueiry (79. Ajdini); Butler-Oyedeji (67. Sigua), Diakité.

Bemerkungen: 46. Rote Karte gegen Udokhai (Besiktas Istanbul).