Rückspiel gegen Olomouc Lausanne-Sport spielt um das europäische Überleben

SDA

26.2.2026 - 04:31

Peter Zeidler will mit Lausanne-Sport die nächste K.o.-Runde in der Confernce League erreichen
Peter Zeidler will mit Lausanne-Sport die nächste K.o.-Runde in der Confernce League erreichen
Keystone

Lausanne-Sport empfängt am Donnerstag Sigma Olomouc und will das Abenteuer in der Conference League fortsetzen. Die Waadtländer müssen das Playoff-Rückspiel gewinnen, um die Achtelfinals zu erreichen.

Keystone-SDA

26.02.2026, 04:31

26.02.2026, 06:56

Das 1:1-Unentschieden letzte Woche im Hinspiel der Sechzehntelfinals in Tschechien bringt Lausanne-Sport in eine günstige Ausgangslage. Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler muss seine Favoritenrolle im heimischen Stade de la Tuilière (21:00 Uhr) bestätigen, wo sie in dieser Saison auf europäischer Bühne noch ungeschlagen ist.

Um jedoch die «richtige» K.-o.-Phase der Conference League zu erreichen und in den Achtelfinals auf den zypriotischen Cupsieger AEK Larnaca oder den vom Schweizer Trainer Urs Fischer betreuten Bundesligisten Mainz 05 zu treffen, müssen die Lausanner ihre Leistung im Vergleich zum Hinspiel deutlich steigern.

Abgesehen vom (schönen) Tor des Engländers Nathan Butler-Oyedeji hatte Lausanne auf dem schlechten Platz in Olomouc kaum Chancen. In der zweiten Halbzeit dominierten die Tschechen deutlich, und es fehlte nicht viel, damit der Tabellenneunte der Super League als Verlierer in die Westschweiz zurückgekehrt wäre.

UHD HDR FC Lausanne-Sport - SK Sigma Olomouc
UHD HDR FC Lausanne-Sport - SK Sigma Olomouc

Do 26.02. 20:25 - 00:00 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR FC Lausanne-Sport - SK Sigma Olomouc

Mit tv.blue.ch mieten

Sieben Spiele ohne Sieg

Nur drei Tage nach der Reise nach Mähren bestritt Lausanne-Sport in Lugano eine weitere Auswärtspartie, kehrte nach einem 1:2 jedoch ohne Punkte zurück. Die aktuelle Form der Lausanner gibt wenig Anlass zur Hoffnung: In den letzten sieben Spielen konnten sie keinen Sieg einfahren.

Doch nun kehrt Lausanne-Sport in seine Festung zurück, auf seinen Kunstrasenplatz, der bei fast jedem Europacup-Spiel wieder im Mittelpunkt der Diskussionen steht. Auf diesem liess der Klub in der laufenden Kampagne Besiktas Istanbul (1:1) ins Wanken kommen, besiegte Breidablik (3:0) deutlich und errang einen Prestigeerfolg gegen die Fiorentina (1:0).

Die Fortsetzung dieses europäischen Abenteuers – für die Waadtländer eine willkommene Aufhellung angesichts der Schwierigkeiten in der Super League – wäre auch ein Gewinn für den Schweizer Fussball. Der Lausanne-Sport ist der letzte verbliebene Schweizer Vertreter im Europacup und der einzige Klub, der das UEFA-Ranking der Schweiz noch verbessern kann, das über die Anzahl der europäischen Startplätze entscheidet.

Die Highlights aus dem Hinspiel

Sigma Olmütz – Lausanne 1:1

Sigma Olmütz – Lausanne 1:1

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

19.02.2026

Juventus – Galatasaray 3:2 n.V.

Juventus – Galatasaray 3:2 n.V.

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

Osimhen sticht in der Verlängerung mitten ins Juve-Herz

25.02.2026

Real Madrid – Benfica 2:1

Real Madrid – Benfica 2:1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

