Da gehts lang: Lausannes Kaly Sène feiert seinen Treffer zum 2:0 Keystone

Lausanne-Sport verschafft sich mit einem 3:1-Heimsieg gegen Astana eine gute Option auf das Erreichen der Playoffs für die Conference League.

Keystone-SDA SDA

Der 5:0-Gala im Rückspiel gegen Vardar Skopje liess Lausanne auch im Hinspiel gegen einen weiteren Gegner aus dem Osten einen soliden Heimauftritt folgen. Allerdings machte es der Zweite der letzten kasachischen Meisterschaft den Waadtländern auch etwas gar einfach.

In der 24. Minute kam Jamie Roche an der Strafraumgrenze völlig frei zum Schuss und liess sich nicht zweimal bitten. Noch leichter hatte es Kaly Sène kurz vor der Pause, nachdem der kasachische Verteidiger einen Rückpass stümperhaft verstolpert hatte. In der zweiten Hälfte sorgte der eingewechselte Alban Ajdini für das dritte Tor. Ärgern musste sich Coach Peter Zeidler einzig über das späte 3:1 in der 90. Minute.

Dennoch kann Lausanne kommenden Donnerstag die sehr lange Reise nach Zentralasien einigermassen ruhig antreten. In den allfälligen Playoffs dürfte die Hürde mit aller Wahrscheinlichkeit nach Besiktas Istanbul dann deutlich höher werden.

Telegramm:

Lausanne-Sport – Astana 3:1 (2:0)

SR Kuzma (POL). –

Tore: 24. Roche 1:0. 42. Sène 2:0. 72. Ajdini 3:0. 90. Basic 3:1.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga, Dussenne, Okoh, Poaty (82. Fofana); Custodio, Roche, Diakité; Lekoueiry (62. Soppy); Sène (75. Ndiaye), Butler-Oyedeji (62. Ajdini).

Videos aus dem Ressort