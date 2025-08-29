Lausanne feiert den Einzug in die Conference-League-Ligaphase 29.08.2025

Lausanne-Sport schaltet in den Playoffs Besiktas aus und qualifiziert sich sensationell für die Ligaphase der Conference League. Das verdanken sie unter anderem dem FC Basel.

Der Jubel war grenzenlos, als nach 90 Minuten im Besiktas Stadium der Schlusspfiff ertönte. Der FC Lausanne-Sport gewinnt auswärts in der Türkei 1:0 und qualifiziert sich sensationell für die Ligaphase der Conference League.

Die Party ging in der Kabine weiter, wie ein Video auf Lausannes Social-Media-Kanälen zeigt. Tanzend und singend feiern die Lausanner den Einzug in die Ligaphase und hoffen in der Auslosung am Freitagnachmittag (ab 13.00 Uhr live auf blue Zoom) auf namhafte Gegner.

Dass die Waadtländer in dieser Saison europäisch spielen, hat nicht nur die Qualifikationsphase möglich gemacht, in der das Team von Peter Zeidler neben Besiktas auch Vardar Skopje (Nordmazedonien) und FK Astana (Kasachstan) ausschaltete, sondern auch der FC Basel.

Erstes Ziel erreicht

Denn nur dank des Doubles von Rotblau erhielt Lausanne das Europa-Ticket und durfte als Fünftplatzierter in der zweiten Runde der Qualifikationsphase zur Conference League einsteigen.

Mit Besiktas wartete als letzte Hürde ein harter Brocken und das Weiterkommen war angesichts des bisherigen Saisonverlaufs alles andere als absehbar. Von drei Meisterschaftspartien hat Lausanne nur diejenige gegen Winterthur gewonnen. Nach der Niederlage gegen Thun im zweiten Saisonspiel sagte Peter Zeidler zu blue Sport noch: «Habe gedacht, wir wären weiter.»

Der Coup gegen die Türken dürfte schon mehr nach dem Gusto des 63-Jährigen sein, dessen Ziel vor der Saison war, möglichst lange europäisch zu spielen. Bis mindestens im Dezember darf sich seine Mannschaft auf internationaler Bühne präsentieren – dazu fliesst noch einiges an Geld in die Kasse.

