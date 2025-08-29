  1. Privatkunden
Besiktas-Coup dank FC Basel Lausanner feiern wilde Kabinenparty in Istanbul

Andreas Lunghi

29.8.2025

Lausanne feiert den Einzug in die Conference-League-Ligaphase

Lausanne feiert den Einzug in die Conference-League-Ligaphase

29.08.2025

Lausanne-Sport schaltet in den Playoffs Besiktas aus und qualifiziert sich sensationell für die Ligaphase der Conference League. Das verdanken sie unter anderem dem FC Basel.

Andreas Lunghi

29.08.2025, 12:00

29.08.2025, 12:10

Verfolge die Auslosung der Ligaphase der Europa League und Conference League ab 13.00 Uhr live auf blue Zoom und finde heraus, auf welche Gegner Basel, YB und Lausanne treffen.

Live: UEFA Europa/Conference League Auslosung
live
Live: UEFA Europa/Conference League Auslosung

Fr 29.08. 13:00 - 14:10 ∙ blue Sport Live ∙ Live: UEFA Europa/Conference League Auslosung

Mit tv.blue.ch mieten

Der Jubel war grenzenlos, als nach 90 Minuten im Besiktas Stadium der Schlusspfiff ertönte. Der FC Lausanne-Sport gewinnt auswärts in der Türkei 1:0 und qualifiziert sich sensationell für die Ligaphase der Conference League.

Die Party ging in der Kabine weiter, wie ein Video auf Lausannes Social-Media-Kanälen zeigt. Tanzend und singend feiern die Lausanner den Einzug in die Ligaphase und hoffen in der Auslosung am Freitagnachmittag (ab 13.00 Uhr live auf blue Zoom) auf namhafte Gegner.

Dass die Waadtländer in dieser Saison europäisch spielen, hat nicht nur die Qualifikationsphase möglich gemacht, in der das Team von Peter Zeidler neben Besiktas auch Vardar Skopje (Nordmazedonien) und FK Astana (Kasachstan) ausschaltete, sondern auch der FC Basel.

Erstes Ziel erreicht

Denn nur dank des Doubles von Rotblau erhielt Lausanne das Europa-Ticket und durfte als Fünftplatzierter in der zweiten Runde der Qualifikationsphase zur Conference League einsteigen.

Mit Besiktas wartete als letzte Hürde ein harter Brocken und das Weiterkommen war angesichts des bisherigen Saisonverlaufs alles andere als absehbar. Von drei Meisterschaftspartien hat Lausanne nur diejenige gegen Winterthur gewonnen. Nach der Niederlage gegen Thun im zweiten Saisonspiel sagte Peter Zeidler zu blue Sport noch: «Habe gedacht, wir wären weiter.»

Der Coup gegen die Türken dürfte schon mehr nach dem Gusto des 63-Jährigen sein, dessen Ziel vor der Saison war, möglichst lange europäisch zu spielen. Bis mindestens im Dezember darf sich seine Mannschaft auf internationaler Bühne präsentieren – dazu fliesst noch einiges an Geld in die Kasse.

Mehr Videos aus dem Ressort

Zeidler: «Lausanne und ich passen zusammen»

Zeidler: «Lausanne und ich passen zusammen»

Lausanne-Trainer Peter Zeidler spricht mit blue Sport über seine Rückkehr in die Super League und seinen neuen Verein.

23.06.2025

Zeidler: «Habe gedacht, wir wären weiter»

Zeidler: «Habe gedacht, wir wären weiter»

03.08.2025

Fußball. Lewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

FußballLewandowski kehrt in Polens Nationalteam zurück

Ist Newcastle besser als Bayern?. Das irre Millionen-Karussell hinter dem Woltemade-Deal

Ist Newcastle besser als Bayern?Das irre Millionen-Karussell hinter dem Woltemade-Deal

Nach verpasster Champions-League-Quali. Mourinho nicht mehr Trainer bei Fenerbahce

Nach verpasster Champions-League-QualiMourinho nicht mehr Trainer bei Fenerbahce

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

Der FC Basel verpasst den Sprung in die Champions League. blue Sport Experte Marco Streller liefert eine Einschätzung.

28.08.2025

blue Sport Chefredaktor Andreas Böni: «Man muss Leon Avdullahu keine Träne nachweinen﻿»

blue Sport Chefredaktor Andreas Böni: «Man muss Leon Avdullahu keine Träne nachweinen﻿»

28.08.2025

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

27.08.2025

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

«Das Trostpflaster Europa League ist absolut ok»

blue Sport Chefredaktor Andreas Böni: «Man muss Leon Avdullahu keine Träne nachweinen﻿»

blue Sport Chefredaktor Andreas Böni: «Man muss Leon Avdullahu keine Träne nachweinen﻿»

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

Cornelius würgt Tsunemoto – Schiedsrichter und VAR greifen nicht ein

