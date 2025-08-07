Mattia Bottani und der FC Lugano stecken in einer tiefen Krise. KEYSTONE

Lugano und Lausanne-Sport bestätigen in der 3. Qualifikationsrunde der Conference League ihre Formkurven. Lugano geht im Hinspiel gegen Celje 0:5 unter, Lausanne gewinnt gegen Astana 3:1.

Der FC Lugano gerät zum Start der Saison immer in den Strudel einer Negativspirale. Nach dem Scheitern in der Europa League ohne einen Treffer in 210 Minuten gegen Cluj ist man auch in der Conference League praktisch ausgeschieden.

Vom keineswegs übermächtigen Meisterschaftsvierten aus Slowenien wurde man im Thuner Exil regelrecht vorgeführt. In der 35. Minute konnten die neun (!) Celje-Fans auf der Tribüne der Stockhorn Arena ein erstes Mal jubeln, als Danijel Sturm völlig unbehelligt durch die Tessiner Abwehr spazieren konnte. Ein fahrlässig verursachter Foulpenalty vor der Pause und drei weitere Gegentreffer danach sorgten für die gesalzene Rechnung

Natürlich, wie beim 0:4 in Sion am Wochenende hatten die Luganesi auch Pech – dass Uran Bislimi in der 2. Minute freistehend am starken Goalie scheiterte und Ousmane Doumbia beim Stand von 0:3 die Latte traf. Wie die Mannschaft derzeit aber auseinanderfällt, kann den Verantwortlichen nicht gefallen.

Lausanne mit guter Ausgangslage

Der 5:0-Gala im Rückspiel gegen Vardar Skopje liess Lausanne auch im Hinspiel gegen einen weiteren Gegner aus dem Osten einen soliden Heimauftritt folgen. Allerdings machte es der Zweite der letzten kasachischen Meisterschaft den Waadtländern auch etwas gar einfach.

In der 24. Minute kam Jamie Roche an der Strafraumgrenze völlig frei zum Schuss und liess sich nicht zweimal bitten. Noch leichter hatte es Kaly Sène kurz vor der Pause, nachdem der kasachische Verteidiger einen Rückpass stümperhaft verstolpert hatte. In der zweiten Hälfte sorgte der eingewechselte Alban Ajdini für das dritte Tor. Ärgern musste sich Coach Peter Zeidler einzig über das späte 3:1 in der 90. Minute.

Dennoch kann Lausanne kommenden Donnerstag die sehr lange Reise nach Zentralasien einigermassen ruhig antreten. In den allfälligen Playoffs dürfte die Hürde mit aller Wahrscheinlichkeit nach Besiktas Istanbul dann deutlich höher werden.

