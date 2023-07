Vorschau

Sowohl Basel als auch Luzern zeigten beim Saisonauftakt in der Super League am Samstag bescheidene Leistungen. Der FCB verlor in St. Gallen 1:2, der FCL kam in Winterthur zu einem glücklichen 0:0. Bei beiden Teams war klar ersichtlich, dass es in der Sommerpause zu Umbrüchen gekommen war. Nach Abgängen von mehreren Leistungsträgern der letzten Saison befinden sich die Mannschaften noch in der Findungsphase.

Anders ist es bei den Gegnern der beiden Schweizer Teams. Sowohl Tobol Kostanai aus Kasachstan (Basel) als auch Djurgarden aus Schweden (Luzern) spielen in Meisterschaften, deren Partien von Frühling bis Herbst ausgetragen werden. Sie sind entsprechend eingespielt.