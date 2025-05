Rodriguez: «Wir sind eine Familie – jeder für jeden» 09.05.2025

Nach einem dramatischen Spiel inklusive Verlängerung zieht Betis Sevilla ins Conference-League-Finale gegen Chelsea ein. Nati-Verteidiger Ricardo Rodriguez zeigt sich im Interview mit blue Sport danach mächtig stolz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Betis Sevilla behält gegen Fiorentina die Nerven und zieht erstmals in einen Europacup-Final ein. Am 28. Mai treffen die Andalusier im Endspiel der Conference League auf Chelsea.

Ricardo Rodriguez hebt den Teamgeist als Schlüsselfaktor hervor.

Antony überzeugte mit einem tollen Freistosstor. Der einstige United-Flop zeigt seit seiner Ankunft in Sevilla starke Leistungen. Mehr anzeigen

Trotz eines Doppelpacks von Robin Gosens hat Fiorentina den Einzug ins Finale der Conference League verpasst. Gegen Betis Sevilla traf der deutsche Nationalspieler in der 34. und 42. Minute jeweils nach Eckstössen per Kopf für die Heimelf und egalisierte so in der regulären Spielzeit nach der 1:2-Hinspielniederlage das Skore. Doch schliesslich holten sich die Spanier in der Verlängerung durch ein Tor von Abdessamad Ezzalzouli (97.) mit einem 2:2-Remis das Ticket für das Finale am 28. Mai im polnischen Breslau gegen Chelsea.

Während der Klub aus der Toskana den dritten Final-Einzug in Serie verpasste – in den vergangenen beiden Jahren hatte Fiorentina das Endspiel des kleinsten Europacup-Wettbewerbs gegen Olympiakos Piräus (2024) und West Ham United (2023) verloren – erreichte Betis Sevilla erstmals in der Klubhistorie einen Europacup-Final.

Die Freude bei den Betis-Spielern ist nach dem Coup riesig. «Wir sind eine Familie, jeder für jeden, egal wer spielt, wir kämpfen bis zum Schluss», meint Ricardo Rodriguez im Interview mit blue Sport stolz. «Wir haben es verdient. So muss es weitergehen, jetzt spielen wir ein Finale – hoffentlich können wir es auch gewinnen», so der 32-Jährige, der hinten links wie gewohnt solide Arbeit ablieferte.

Antony brilliert erneut

Antony hatte Betis nach einer halben Stunde mit einem wunderschönen Freistoss aus 18 Metern zunächst in Führung gebracht. Dass der brasilianische Nationalspieler traf, war kein Zufall. Dem 25-jährigen Flügelspieler gelangen im Jahr 2025 für Betis in 21 Pflichtspielen 12 direkte Torbeteiligungen (8 Tore, 4 Assists) – das überbietet im Jahr 2025 für die Andalusier nur Isco (18).

Perfekter Freistoss: Antony schiesst Betis in Front 08.05.2025

Die Wiederauferstehung des einstigen ManUtd-Flops – im Sommer 2022 überwiesen die Red Devils 95 Millionen Euro für den damaligen Ajax-Spieler, auf der Insel kommt der sensible Brasilianer überhaupt nicht auf Touren und wird zum Gespött – ist für Rodriguez ein Resultat der tollen Atmosphäre, die in Sevilla herrscht.

«Antony ist ein super Typ. In England hatte er es nicht leicht. Als er zu uns gekommen ist, hat er sich sofort wohlgefühlt. Wir haben ihn gut aufgenommen», meinte Rodriguez kürzlich in einem exklusiven Interview mit blue Sport. «Antony ist glücklich hier. Und wenn man glücklich ist, funktioniert es auch auf dem Platz automatisch besser. Antony ist ein guter Fussballer. Er hat nur Liebe gebraucht, und wir haben ihm diese Liebe gegeben.», erklärte der 127-fache Internationale das Erfolgsgeheimnis hinter dem Winter-Transfer.

Aktuell ist der Mann mit der Rückennummer 7 nur als Leihspieler in Sevilla, ein Grossteil seines kolportierten 10 Millionen-Euro-Gehalts wird immer noch von Manchester bezahlt. Bei United hat Antony noch einen Vertrag bis 2027.

Antony will seine Klasse auch gegen Chelsea unter Beweis stellen. Die Londoner gewannen nach dem klaren 4:1 im Hinspiel beim Stockholmer Club Djurgarden auch das Rückspiel an der heimischen Stamford Bridge mit 1:0 dank Kiernan Dewsbury-Hall (38.).

Zunächst aber steht für Rodriguez, Antony & Co. am Sonntag in LaLiga das Duell mit CD Osasuna an. Betis muss einen Sieg einfahren, will man noch realistische Chancen haben im Kampf um die zwei verbleibenden Champions-League-Tickets. Das Team von Manuel Luis Pellegrini ist Tabellensechster. Ein Betis-Triumph in der Conference League könnte Spanien sogar einen zusätzlichen Europa-League-Platz bescheren.

Real Betis Balompié - CA Osasuna So 11.05. 20:45 - 23:10 ∙ blue Sport Live ∙ Real Betis Balompié - CA Osasuna Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 2T 9h 31min 46sek

Mehr zum Thema

Fiorentina – Betis 2:2 n.V. UEFA Conference League // Halbfinal-Rückspiel // Saison 24/25 08.05.2025

«Ich musste Opfer bringen, um meinem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen» Der Brasilianer Antony spielt bei Betis Sevilla gross auf. Um dort zu stehen, wo er heute steht, musste er aber auch grosse Opfer bringen, wie er erklärt. 08.05.2025

Ricardo Rodriguez: Mein Leben und der Fussball Als Baby kämpfte er ums Überleben, nun ist er Schweizer WM- und EM-Rekordspieler. Ricardo Rodriguez empfängt blue Sport in Sevilla, wo er mit Nicole und den Söhnen Santiago und Crus zu Hause ist, und redet über sein Leben. 17.03.2025

Rodriguez: «Antony hat Liebe gebraucht, und wir geben ihm diese» Ricardo Rodriguez spricht im Interview mit blue Sport über seinen berühmten Teamkollegen bei Betis Sevilla. 03.03.2025