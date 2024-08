Chelsea-Juwel Guiu mit dem Fehlschuss des Jahres 23.08.2024

Chelsea-Neueinkauf Marc Guiu leistet sich im Hinspiel der Conference-League-Playoffs gegen Servette den Fehlschuss des Jahres. Aus kürzester Distanz bringt er den Ball nicht im verwaisten Tor unter.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chelsea schlägt Servette im Hinspiel der Conference-League-Playoffs 2:0.

Die Szene des Abends: Der Fehlschuss von Chelsea-Neueinkauf Marc Guiu.

Bei seinem Debüt als Profifussballer im letzten Oktober schoss der damals 17-jährige Guiu Barcelona mit seiner ersten Ballberührung nach 33 Sekunden zum Sieg. Mehr anzeigen

Am Donnerstagabend wird Chelsea im Hinspiel an der Stamford Bridge seiner Favoritenrolle gerecht, schlägt Servette mit 2:0 und legt damit den Grundstein für den Einzug in die Gruppenphase der Conference League. Es ist ein glanzloser Sieg, nach der torlosen ersten Halbzeit werden die Chelsea-Spieler von den Fans mit Pfiffen und Buhrufen abgestraft.

Für lange Zeit in Erinnerung bleiben wird allerdings nur eine Szene aus der 51. Minute: Marc Guiu bringt das Kunststück fertig, den Ball aus rund sechs Metern nicht ins verwaiste Tor einzuschieben. Der 18-jährige Neuzugang des FC Barcelona trifft die Kugel nicht richtig und ermöglicht so Jérémy Frick, seinen groben Schnitzer auszubügeln. Auch mit seinen beiden Nachschüssen scheitert Guiu kläglich und verpasst es so eine Minute nach Nkunkus verwandeltem Elfmeter das Skore auf 2:0 hochzuschrauben.

Guiu hat einst ein Traum-Debüt hingelegt

Guiu, einer von vielen Neuzugängen, betreibt damit keine Werbung in eigener Sache, dabei wäre dies angesichts des komplett aufgeblähten Chelsea-Kaders ziemlich wichtig für ihn.

Ganz anders verlief im letzten Oktober sein Debüt als Profi-Fussballer. Der damals 17-Jährige schoss Barcelona mit seiner ersten Ballberührung, nur 33 Sekunden nach seiner Einwechslung, zum Sieg gegen Athletic Bilbao. Guiu wüsste also durchaus, wie man Tore schiesst.

Das Rückspiel gegen Servette findet am Donnerstag in einer Woche im Stade de Genève in Genf statt.