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Heimsieg gegen Strassburg Urs Fischer mit Mainz auf Halbfinal-Kurs

SDA

9.4.2026 - 23:02

Mainz – Strassbourg 2:0

Mainz – Strassbourg 2:0

UEFA Conference League | Viertelfinal-Hinspiel | Saison 25/26

09.04.2026

Der Schweizer Trainer Urs Fischer nimmt mit Mainz 05 in der Conference League Kurs Richtung Halbfinals. Der Bundesligist gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel gegen Strassburg vor Heimpublikum 2:0.

Keystone-SDA

09.04.2026, 23:02

09.04.2026, 23:22

Das Schlussresultat stand nach Toren von Kaishu Sano (11.) und Stefan Posch bereits nach 19 Minuten fest. Fischer zählte bis zur 80. Minute auf seinen Landsmann Silvan Widmer, den Captain der Mannschaft.

Es war für Mainz wettbewerbsübergreifend der fünfte Sieg in Folge und das neunte Spiel ohne Niederlage. Derweil verlor Strassburg, der Tabellensiebente der Ligue 1, nach zuvor zehn ungeschlagenen Partien erstmals wieder.

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