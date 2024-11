Warum die Stockhorn-Arena Renato Steffen Flügel verleiht Der FC Lugano spielt seine Conference-League-Heimspiele in Thun. Für Renato Steffen ist das ein Glück im Unglück. 28.11.2024

Mit einem Sieg am Donnerstagabend gegen KAA Gent (21.00 Uhr live auf blue Sport) könnte der FC Lugano in der Conference League den vielleicht entscheidenden Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Die Tessiner können zuhause antreten, wobei das nicht ganz korrekt ist. Aufgrund der UEFA-Regularien muss Lugano seine internationalen Heimspiele in der Thuner Stockhorn-Arena austragen.

Für Renato Steffen ist das besonders speziell. Denn der 41-fache Nationalspieler lancierte seine Profikarriere einst beim FC Thun. «Für mich ist es wie ein Heimkommen. Es war beim ersten Spiel (Anm. d. Red.: 3:0-Sieg gegen Helsinki im Oktober) sehr speziell, ich hatte meine ersten Interviews und meine ersten Spiele direkt wieder vor Augen», sagt Steffen im Interview mit blue Sport. Es sei immer wieder schön für ihn, ins Berner Oberland zurückzukommen. «Ich habe sehr gute Erinnerungen an Thun.»

Nach der herben 1:4-Pleite gegen Topola im letzten Conference-League-Spiel sind Steffen und Co. heute gefordert. Die Aufgabe wird gegen Gent aber alles andere als einfach. Die Belgier konnten ebenfalls zwei ihrer drei bisherigen Spiele gewinnen und mussten sich nur auswärts gegen Chelsea mit 2:4 geschlagen geben.

