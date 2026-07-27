Cyréna Samba-Mayela, die Olympia-Zweite über 100 m Hürden, muss auf die Titelverteidigung an der EM in Birmingham verzichten.

Cyréna Samba-Mayela muss an der EM in Birmingham zuschauen. Die Olympia-Zweite ist nicht fit

Die Französin, die 2024 in Rom vor Ditaji Kambundji Gold gewann, ist nicht fit. «Seit mehreren Wochen habe ich mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen, die mich bereits daran gehindert haben, meine Chancen bei den französischen Meisterschaften voll auszuschöpfen», schrieb die Athletin in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account.

Samba-Mayela hatte das Jahr 2025 wegen einer Verletzung an der Wade verpasst, schien heuer aber mit soliden Leistungen wieder ans Olympiajahr anzuschliessen. Doch sie musste wie Ditaji Kambundji in letzter Minute ihre Teilnahme am Meeting in Paris Ende Juni absagen.

Auch die Weltmeisterin aus der Schweiz ist derzeit nicht in Top-Form. Seit Anfang Juli hat die Bernerin wegen einer Oberschenkelzerrung keinen Wettkampf mehr bestritten.