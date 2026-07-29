Mauro Gianetti bezeichnet sich in einem Interview als «Opfer» der Dopingaffären, die seine Karriere geprägt haben. Einem ehemaligen Radrennfahrer, der früher selbst gedopt war, platzt daraufhin der Kragen.

Am Vorabend von Tadej Pogacars fünftem Triumph bei der Tour de France stellt sich Mauro Gianetti, Generalmanager von UAE Team Emirates, in einem Interview mit der Zeitung «L’Équipe» Fragen zu den Dopingaffären, die seine Karriere als Teamchef und Fahrer geprägt haben.

Dabei wird der Tessiner unter anderem gebeten, sich zu den Fällen von Riccardo Ricco, Leonardo Piepoli und Juan José Cobo zu äussern, die 2008 alle des Dopings überführt wurden, als sie unter seiner Leitung im Team Saunier Duval fuhren.

«Ich hatte den Fehler gemacht, sie in mein Team aufzunehmen. Ich hätte anders reagieren, mich gegenüber der Presse klarer äussern und erklären sollen, dass ich selbst ein Opfer war», verteidigt sich der 62-Jährige. «Aber mein Hauptanliegen war es, die Arbeitsplätze von 70 Menschen zu retten. Man weiss nicht, was unsere Kinder tun, wenn sie in ihrem Zimmer sind, und man weiss auch nicht, was die Radrennfahrer zu Hause tun.»

Ex-Dopingsünder platzt der Kragen

Die Aussage bringt den ehemaligen Mountainbike- und Radprofi Jérôme Chiotti, der als einer der Ersten das Schweigen über Doping im Radsport gebrochen hatte, zur Weissglut. Der Franzose nimmt auf Facebook kein Blatt vor den Mund. «Sehen Sie den Satz ‚Ich war ein Opfer‘ aus seinem Interview? Alle Sportdirektoren – ich betone: ALLE – und alle Journalisten kennen die Wahrheit. Und dennoch wird nichts ans Licht kommen, denn ‚es gibt keine Beweise‘», kritisiert Chiotti.

Der mittlerweile 50-Jährige fährt fort: «Auf jeden Fall hat dieser Dreckskerl es gewagt. Der Typ, der bei der Française des Jeux fast gestorben wäre und einen seiner Teamkollegen mit in den Tod gerissen hätte, ist in der Lage zu behaupten, er habe nie EPO genommen und nicht gewusst, dass seine Fahrer (die er selbst engagiert hatte!!!) sich im höchst umstrittenen Team Saunier Duval dopten.»

Und weiter: «Wenn man in der Lage ist, so etwas einem Journalisten direkt ins Gesicht zu sagen, dann ist man zu allem fähig innerhalb des eigenen Teams. Du bist durchaus in der Lage, die Augen vor allem zu verschliessen, was dort hinter den Kulissen vor sich geht.»

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Keine nachgewiesenen Verstösse

Nach der Lektüre des Interviews habe er nun keinerlei Zweifel mehr an den Praktiken des Teams von Tadej Pogacar, sagt Chiotti. «Wenn ich zuvor noch 99 Prozent Zweifel am medizinischen Programm von UAE hatte, sind es nach seinem beschissenen Interview nun 100 Prozent. Der Radsport wird das nicht überstehen, schon gar nicht mit so einem Typen an der Spitze des besten Teams der Welt.»

Trotz der zahlreichen Verdachtsmomente ist anzumerken: Pogacar und seinem Team wurde in zahlreichen Dopingkontrollen bisher nicht der geringste Verstoss nachgewiesen.