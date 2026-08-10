Dominic Lobalu verpasst an den Europameisterschaften im Birmingham die erste Medaille für die Schweizer Delegation. Der St. Galler läuft über 5000 m in den 7. Rang.

Dominic Lobalu versucht, das Rennen schnell zu machen. Für seinen Effort wird er letztlich nicht belohnt

In einem taktischen Rennen war der Schweizer oft an der Spitze anzutreffen. Er wollte das Rennen aktiv gestalten, doch die Konkurrenz machte nicht mit. Es kam auf den letzten zwei Runden zu einem erbarmungslosen Steigerungslauf, in der letzten Kurve musste auch Lobalu abreissen lassen. Der Norweger Jakob Ingebrigtsen siegte letztlich überlegen.

2024 hatte der St. Galler Langstreckenläufer in Rom ein Schweizer Sportmärchen geschrieben: Für seine neue Heimat gewann er Bronze über 5000 m und kürte sich nur wenige Tage später als erster Schweizer überhaupt zum Europameister über 10’000 m. Seither wurde Lobalu immer wieder von kleineren Blessuren zurückgebunden.

Nach seinem Sieg beim Diamond-League-Meeting in Monaco am 10. Juli kämpfte der Schweizer Rekordhalter mit muskulären Verspannungen im unteren Rücken, die ins Gesäss und in die hintere Oberschenkelmuskulatur ausstrahlten. In der Folge beendete er das 3000-m-Rennen in Luzern vorzeitig und verzichtete vorsorglich auf einen Start an den Schweizer Meisterschaften in Zürich. Stattdessen arbeitete der letztjährige Cross-EM-Bronzegewinner gemeinsam mit dem medizinischen Team an den Ursachen der Beschwerden.

Im 10'000-m-Lauf erhält Lobalu eine zweite Chance. Er scheint fit zu sein, aber die Top-Form des Jahres 2024 strahlt er nicht aus.