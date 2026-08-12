Owen Ansah holt sich am Dienstag im 100-Meter-Final der Leichtathletik-EM in Birmingham die Bronzemedaille. Ein verweigerter Dopingtest überschattet den Erfolg des Deutschen aber gewaltig. Es droht eine Sperre.

Darum geht’s Owen Ansah gewinnt bei der Leichtathletik-EM in Birmingham Bronze über 100 Meter. Überschattet wird sein Erfolg von einem laufenden Dopingverfahren wegen einer nicht abgegebenen Probe.

Die deutsche Nada fordert eine vierjährige Sperre, Ansah bestreitet jedoch, die Kontrolle verweigert zu haben.

Ansah ist derzeit nicht suspendiert und darf weiter starten. Über 200 Meter zählt er ebenfalls zu den Medaillenkandidaten, auf einen Einsatz in der 4x100-Meter-Staffel verzichtet Deutschland auch wegen des Risikos einer späteren Medaillenaberkennung. Zusammenfassung erstellt mit

Im 100-Meter-Final sorgen die Briten Romell Glave und Jeremiah Azu für einen Paukenschlag an ihrer Heim-EM. Sie entscheiden das mit Spannung erwartete Nationenduell gegen die Italiener klar für sich. Die Schlagzeilen gehören aber auch Bronze-Gewinner Owen Ansah aus Deutschland – allerdings nicht aus sportlichem Grund.

Kurz vor Beginn der Leichtathletik-EM hat die Nationale Anti Doping Agentur in Deutschland eine vierjährige Sperre für den deutschen 100-Meter-Rekordler vorgeschlagen. Direkt vor seiner Abreise zum Diamond-League-Meeting in Monaco hatte Ansah am 9. Juli daheim keine Dopingprobe mehr abgegeben, obwohl ihn ein Kontrolleur dazu aufgefordert hatte.

Für Ansah begann eine Frist von 20 Tagen, in der er die Möglichkeit hat, die Feststellungen der Nada zu akzeptieren oder die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beim Deutschen Sportschiedsgericht zu verlangen. Akzeptiert Ansah die Nada-Entscheidung, reduziert sich die Sperre auf drei Jahre. Doch Ansahs Anwalt liess bereits mitteilen, dass der Sportler den Nada-Vorschlag nicht akzeptieren werde. Damit wird es zum Disziplinarverfahren kommen. Der Fall könnte sogar vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas landen.

Ansah hat «keine Angst»

An die EM in Birmingham reiste der 25-Jährige trotz des Doping-Wirbels – und setzte am Dienstag mit Rang 3 im 100-Meter-Final ein Ausrufezeichen. Nach dem Rennen sagte Ansah, er habe «keine Angst» die Bronzemedaille nachträglich wieder abgeben zu müssen. Er wiederholte, was er schon Ende Juli bei den deutschen Meisterschaften erklärt hatte. «Ich habe ein super Team hinter mir, das verleiht mir Flügel. Ich kann das andere nicht beeinflussen. Ich kann nur beeinflussen, wie schnell ich auf der Bahn bin, und das habe ich heute gezeigt.»

Ansah muss sich im 100-Meter-Final nur den Briten Glave Romell und Jeremiah Azu geschlagen geben. Italiens Superstar Marcell Jacobs (hinten) muss verletzt aufgeben. www.imago-images.de

Klar ist, dass der Medaillengewinn dem Fall Ansah noch mehr Brisanz verleiht. Auch über die 200 Meter wird er im Einzel starten und gehört zu den Medaillenkandidaten. An den Staffel-Wettbewerben wird er nicht teilnehmen – auch weil bei einer Sperre Ansahs eine anvisierte Medaille aberkannt werden würde. Und Edelmetall ist für die deutsche 4x100-Meter-Staffel auch ohne ihren besten Sprinter möglich.

Doping-Experte Fritz Sörgel schätzt die Erfolgschancen Ansahs, ohne Sperre davonzukommen, gering ein. «Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Chancen nicht sehr hoch einschätze, dass er da wirklich gut dabei wegkommt», sagt Sörgel der Deutschen Presse-Agentur und fügt hinzu: «Dass er ohne Strafe aus dem Verfahren rausgeht, das halte ich für ausgeschlossen.»

Es liegt kein positiver Dopingtest vor

Zu der unangekündigten Dopingkontrolle kam es, als sich Ansah nach eigenen Angaben gerade auf den Weg zum Diamond-League-Meeting nach Monaco machen wollte. Dort sei er als Nachrücker kurzfristig ins Starterfeld gerutscht. Er sei spät dran und kurz zuvor schon auf Toilette gewesen, hatte Ansah angegeben. Er habe dem Kontrolleur vorgeschlagen, zum Flughafen mitzufahren, um die Probe dort abzugeben.

Rein faktisch liegt kein positiver Dopingtest vor. Suspendiert ist Ansah nicht. Doping-Experte Sörgel erklärt, dass es ein paar Argumente gebe, den Test abzulehnen. Es sei «unglücklich» für den Sprinter gelaufen. «Aber besonders gute Argumente gibt es eigentlich nicht.» Man müsse dennoch jeden einzelnen Schritt überprüfen, meint Sörgel.

Dass er am Nachmittag des 9. Juli eine Dopingprobe verweigert hat, bestreitet Ansah. Er will sich zumindest in den nächsten Tagen rein auf den Sport konzentrieren. «Ich bin mega happy. Ich bin mit dem Ziel hergekommen, das 100-Meter-Finale mit einer Medaille zu verlassen. Am Ende kann ich mich riesig drüber freuen, dass ich Dritter geworden bin», sagte Ansah und traut sich nun auch etwas Ähnliches über die 200 Meter zu. Dort ist er in dieser Saison ebenfalls die Nummer drei in Europa.

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