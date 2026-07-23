GC Basketball Zürich schafft Historisches. Nach dem Gewinn des Meistertitels in der Nationalliga B steigen sowohl die Männer- als auch die Frauen-Equipe in die höchste Schweizer Liga auf.

GC Basketball Zürich ist sowohl bei den Männern als auch bei Frauen neu in der höchsten Schweizer Basketball-Liga vertreten

Nach der doppelten Promotion wird GC Basketball Zürich in der kommenden Saison der einzige Schweizer Basketballverein sein, dessen Männer- und Frauenteam unter derselben Vereinsstruktur gleichzeitig in der Swiss Basketball League vertreten sind.

Die Deutschschweiz bleibt trotz der Promotion der beiden Zürcher Teams in der von den Vereinen aus der Romandie beherrschten Meisterschaft klar in der Minderheit. Bei den Männern haben bisher die Starwings Regio Basel der höchsten Liga angehört, bei den Frauen Baden und Alte Kanti Aarau.