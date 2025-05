Warum sollten die Schweizer nicht auch heute im Final gegen die USA jubeln? KEYSTONE

2013, 2018 und 2024 holte die Nati WM-Silber. blue Sport nennt fünf Gründe, weshalb wir heute Abend in Stockholm die USA schlagen und erstmals Weltmeister werden.

Der Tank ist noch voll

Auch in ihrem vierten WM-Final haben die Eidgenossen die kürzere Pause als der Gegner. Nur dieses Mal dürfte dies erstmals keine grosse Rolle spielen. Denn sowohl beim 6:0 gegen Österreich im Viertelfinal als auch beim 7:0 gegen Dänemark können Fiala, Niederreiter & Co. Tempo rausnehmen und Kräfte sparen. Der Tank der Schweizer ist für heute Abend noch voll.

Kein Auswärts-Final

Vor einem Jahr spielt das Team von Patrick Fischer in Prag nicht nur gegen die Tschechen auf dem Eis, sondern in der ganzen Halle. Schon 2013 in Stockholm steht mit Schweden das Heimteam im Final gegenüber. Heute gegen die USA dürfte der Grossteil der Fans die Schweizer anfeuern.

Cooler Goalie Genoni

Im August wird Leonardo Genoni 38. Der erfolgreichste Goalie der Schweiz (7 Mal Meister mit Davos, dem SCB und Zug) hält seit dem 4:5 gegen die Tschechen Weltklasse und wird nur noch einmal bezwungen. Er steht beim 3:0 gegen die USA, beim 5:1 gegen Deutschland, beim 10:0 gegen Ungarn, beim 6:0 gegen Österreich und jetzt beim 7:0 gegen Dänemark zwischen den Pfosten. Es ist sein insgesamt zwölfter WM-Shutout, WM-Bestmarke ex aequo mit Jiri Holecek. «Damit gewinnt man keinen Titel», sagt Genoni nach seinem Shutout-Rekord. Fokussiert und cool auf dem Eis und auch daneben. Der Mann hat eine Mission. Wie das ganze Team von Patrick Fischer.

Voller Selbstvertrauen

Stolperstein Deutschland ist längst nach Hause geflogen, Angstgegner Schweden (2 Final-Niederlagen) ist ebenfalls aus dem Weg geräumt, von Finalgegner USA notabene. Die Schweiz ist nicht nur mit Leichtigkeit durch die beiden K.o.-Spiele gekurvt, sie hat auch beste Erinnerungen an die Amerikaner. Ein 3:0-Sieg in der Gruppenphase in Dänemark. Es war bisher die einzige Niederlage an diesem Turnier für die USA. Hoffentlich folgt heute die zweite.

Ausgeglichenheit

Die NHL-Stars wie Fiala und Niederreiter sind Ausnahmekönner, klar. Aber unsere Nati hat viel mehr zu bieten. Jede Linie ist brandgefährlich, alle können Tore schiessen. Auffallend auch, wie die Neulinge wie Moy, Knak, Schmid oder Baechler gleich total überzeugen. Spricht für die Qualität unserer Liga und natürlich auch für den hervorragenden Teamgeist. «Wir haben vier Linien, die funktionieren und gefährlich sind. Jetzt freuen wir uns auf die Amis», sagt Trainer Patrick Fischer. Wir uns auch.