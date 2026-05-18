Aeschlimann: «Ich war fast zu giggerig, um schlafen zu können» 16.05.2026

Nati-Trainer Jan Cadieux setzt im zweiten WM-Spiel gegen Lettland auf Sandro Aeschlimann. Im Interview mit blue Sport macht der 31-Jährige klar, dass er es seinem Coach in der Goalie-Frage auch in Zukunft schwer machen will.

Obwohl Reto Berra krank ausfällt, entscheidet sich Nati-Trainer Jan Cadieux in der zweiten WM-Partie gegen Lettland für einen Goalie-Wechsel. Statt Leonardo Genoni, der im Auftaktspiel gegen die USA eine starke Leistung zeigt, steht gegen Lettland HCD-Keeper Sandro Aeschlimann zwischen den Pfosten.

«Ich habe am Freitagabend erfahren, dass ich spielen werde. Ich war unglaublich freudig. Ich war fast etwas zu giggerig, um schlafen zu können», sagt Aeschlimann nach dem geglückten Auftritt und einem 4:2-Erfolg. «Ich habe mich einfach mega gefreut, mit den Jungs vor diesen Fans in den Krieg zu ziehen.»

Der erste Einsatz an der Heim-WM soll aber nicht der letzte gewesen sein. «Ich muss einfach meinen Job machen und für Jan den Entscheid, wen er ins Tor stellt, möglichst schwierig machen», sagt Aeschlimann auf den Konkurrenzkampf angesprochen. «Wenn alle gut spielen und es Jan schwierig machen, machen die Goalies etwas richtig.»

Während sich Genoni und Aeschlimann im laufenden Turnier jeweils einmal beweisen können, muss der erkrankte Reto Berra (noch) auf seinen ersten Einsatz warten. «Es geht ihm besser und wir hoffen, dass er bald zurückkommen kann», gibt Cadieux nach dem Lettland-Spiel ein Update. Gut möglich, dass die Goalie-Frage für den Nati-Coach schon bald noch komplexer wird.

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