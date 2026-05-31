So fiebern Akanji, Embolo, Yakin, Xhaka und Co. mit der Hockey-Nati mit

Akanji, Aebischer und Embolo drücken der Hockey-Nati die Daumen Nach dem 4:1-Sieg im Testspiel gegen Jordanien sprechen die Nati-Spieler Manuel Akanji, Michel Aebischer und Breel Embolo über ihre Hockey-Kollegen und den WM-Final. 31.05.2026

Am Sonntag trifft die Nati im Final der Heim-WM auf Finnland und kann in der SwissLife Arena auf die Unterstützung von fast 10'000 Schweizer Fans zählen. Auch die Sportprominenz drückt die Daumen.

Murat Yakin (Fussball-Nationaltrainer)

«Wir haben mitgefiebert und uns mitgefreut. Diese Hockey-Nati macht einfach Freude. Sie spielt mit Leidenschaft, Intensität und Überzeugung. Getragen von den fantastischen Schweizer Fans hat sie nun die Gelegenheit, Historisches zu schaffen. Wir drücken die Daumen! Schliesslich wollen wir die W. Nuss vo Bümpliz noch einmal hören…»

Murat Yakin KEYSTONE

Granit Xhaka (Captain Fussball-Nati)

«An einer Heim-WM das Finale zu erreichen, ist grossartig und reisst natürlich das ganze Land mit! Jetzt fehlt noch ein Sieg zum grossen Triumph, und wir wünschen der Mannschaft dafür alles Gute!»

Granit Xhaka KEYSTONE

Pascal Zuberbühler (Ex-Nati-Torwart und heutiger blue Sport Experte)

«Einfach nur grossartig und ein riesiges Kompliment an die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft! Was dieses Team leistet, ist schlichtweg unglaublich. Die Leidenschaft, der Teamgeist, die Qualität und die Mentalität, die diese Mannschaft aufs Eis bringt, sind beeindruckend und lösen in der ganzen Schweiz eine riesige Euphorie aus.

Und das kommt nicht von ungefähr: 2024 im WM-Final, 2025 im WM-Final und nun zum dritten Mal in Folge im Endspiel. Das ist kein Zufall mehr, sondern der klare Beweis für die enorme Entwicklung des Schweizer Eishockeys. Die Schweiz hat sich in den letzten Jahren in der absoluten Weltspitze etabliert und ist längst zu einer echten Grossmacht im internationalen Eishockey geworden. Darauf dürfen wir alle stolz sein.

Danke an die Mannschaft, den Staff und alle Beteiligten für diese unvergesslichen Momente. Ganz Hockey-Schweiz fiebert mit euch mit. Hopp Schwiiz! 🇨🇭🏒❤️🥇»

Pascal Zuberbühler (l.) mit Nati-Trainer Murat Yakin. KEYSTONE

Reto Suri (Ex-Nati-Stürmer und Silbermedaillengewinner 2013)

Suri: «Die ganze Hockey-Nation steht hinter euch» 31.05.2026

Livia Altmann (Olympia-Bronze-Gewinnerin mit Frauen-Nati 2014)

«Es ist einfach unglaublich und so verbindend. Ich glaube ganz fest an die Schweizer Nati – HOPP SCHWIIZ!»