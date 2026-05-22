Reto Berra über die Nati-Fans: «Das rote Meer ist unglaublich» 21.05.2026

Reto Berra unterläuft gegen Grossbritannien kurz vor Schluss ein grober Schnitzer, der wegen eines Offsides ohne Folgen bleibt. Im Interview erklärt der Nati-Rückhalt: «Der Kopf war etwas schneller als meine Arme.»

Lange musste Reto Berra nur zuschauen, eine Lungenentzündung zwang den Fribourg-Meistergoalie ausgerechnet bei der Heim-WM, eine Pause einzulegen. Am Donnerstagabend war er für das Gruppenspiel gegen Grossbritannien wieder fit genug für einen Einsatz.

Berra wusste mit starken Paraden zu überzeugen und bügelte den einen oder anderen Fehler seiner Vorderleute aus. Bei einer Szene in der 59. Minute, als das Spiel beim Stand von 4:1 schon beinahe entschieden war und die Briten ohne Torhüter agierten, sah der Routinier allerdings gar nicht gut aus.

Berras Patzer bleibt ohne Folgen 22.05.2026

Als die Scheibe in seine Richtung gespielt wird, läuft er aus seinem Kasten und will sie mit dem Stock spielen. Dieses Unterfangen geht in die Hose und er lenkt den Puck ins eigene Tor.

«Kopf schneller als die Arme»

«Ich habe das leere Tor gesehen und habe schon ans Toreschiessen gedacht. Dann war der Kopf etwas schneller als meine Arme. Und der Finger blieb noch hängen», sagt Berra mit einem Schmunzeln.

«Aber ich bin jetzt 39 und bin schon so lange dabei. Ich habe schon ab und zu ein Ei gekriegt, aber auch schon eine gute Parade gemacht, die zu einem Sieg verholfen hat. Das ist das Leben des Goalies», schliesst der Torhüter ab, dessen Patzer keine Folgen hatte, weil der Treffer wegen eines Offsides der Briten aberkannt wurde.

Das Kunststück, ein Tor zu schiessen, gelang Berra übrigens schon einmal. In der Saison 2014/2015 traf er für die Lake Erie Monsters in der AHL ins leere Tor.

Mehr Stimmen zum Spiel gegen Grossbritannien

Janis Moser: «Es läuft nicht immer wie gegen Österreich» 21.05.2026