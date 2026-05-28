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Viertelfinal ab 20.20 Uhr im Ticker Suter fehlt, Goalie-Frage geklärt: Bricht die Hockey-Nati an der Heim-WM den Schweden-Fluch?

Andreas Lunghi

28.5.2026

Ungeschlagen hat es die Schweizer Eishockey-Nati ins Viertelfinale der Heim-WM geschafft, wo nun Schweden wartet. Bricht die Nati den Schweden-Fluch? Verfolge das Spiel ab 20.20 Uhr hier im Live-Ticker!

Redaktion blue Sport

28.05.2026, 19:23

28.05.2026, 20:04

Schweiz vs. Schweden
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    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Aufstellung ist da

    NHL-Stürmer Pius Suter steht gegen Schweden wie schon zuletzt nicht im Lineup. Trainer Jan Cadieux setzt auf die gleichen Formationen wie gegen Finnland (4:2). Einzige Veränderung: Im Tor steht nicht Reto Berra, sondern Leonardo Genoni.

    Bild: Swiss Ice Hockey

  • «Die Schweiz hat es nur in zwei Finals geschafft, weil sie nicht gegen uns spielen musste»

    Schweden-Coach Sam Hallam hat sich vor dem Viertelfinal-Kracher zur Schweiz geäussert und ist sich offensichtlich bewusst, dass Schweden so etwas wie der Angstgegner der Schweizer ist. Den ganzen Artikel kannst du unter folgendem Link lesen.

    Schweden-Coach Hallam. «Die Schweiz hat es nur in zwei Finals geschafft, weil sie nicht gegen uns spielen musste»

    Schweden-Coach Hallam«Die Schweiz hat es nur in zwei Finals geschafft, weil sie nicht gegen uns spielen musste»

  • Suri: «Als Spieler hörst du das, aber es interessiert dich nicht»

    Wenn die Schweiz auf Schweden trifft, fällt oftmals der Begriff «Angstgegner». Wie der ehemalige Nati-Stürmer Reto Suri im Gespräch mit blue Sport sagt, wissen die Spieler davon, denken aber nicht daran. 

    Suri glaubt an Nati-Sieg gegen Schweden: «Die Schweiz ist im Hockey-Fieber»

    Suri glaubt an Nati-Sieg gegen Schweden: «Die Schweiz ist im Hockey-Fieber»

    Die Schweizer Hockey-Nati trifft im Viertelfinal der Heim-WM auf Schweden. Reto Suri sagt vor der Partie, wen er in der Favoritenrolle sieht.

    27.05.2026

    Das sagte auch Nati-Coach Jan Cadieux nach dem letzten Gruppenspiel gegen Finnland. Die negative Bilanz gegen die Schweden sei ihm egal.

    Nati-Coach Cadieux: «Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal»

    Nati-Coach Cadieux: «Die Bilanz gegen Schweden ist mir egal»

    26.05.2026

  • Der Schweden-Fluch

    Schweden hat der Schweiz nicht nur im Eishockey schmerzhafte Niederlagen zugefügt. Von den bittersten erfährst du im folgenden Artikel. 

    Besiegen wir heute den Fluch?. Von Federer bis WM-Drama: Die bittersten Schweizer Niederlagen gegen Schweden

    Besiegen wir heute den Fluch?Von Federer bis WM-Drama: Die bittersten Schweizer Niederlagen gegen Schweden

  • Hallo und ...

    ... herzlich willkommen zum Viertelfinale der Eishockey-WM in der Schweiz. In der Zürcher SwissLife Arena trifft die Nati auf Schweden. Das Spiel beginnt um 20.20 Uhr und hier bist du live dabei!

    • Mehr anzeigen

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