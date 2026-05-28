Suter fehlt, Goalie-Frage geklärt: Bricht die Hockey-Nati an der Heim-WM den Schweden-Fluch?

Suri: «Als Spieler hörst du das, aber es interessiert dich nicht»

Wenn die Schweiz auf Schweden trifft, fällt oftmals der Begriff «Angstgegner». Wie der ehemalige Nati-Stürmer Reto Suri im Gespräch mit blue Sport sagt, wissen die Spieler davon, denken aber nicht daran.

Suri glaubt an Nati-Sieg gegen Schweden: «Die Schweiz ist im Hockey-Fieber» Die Schweizer Hockey-Nati trifft im Viertelfinal der Heim-WM auf Schweden. Reto Suri sagt vor der Partie, wen er in der Favoritenrolle sieht. 27.05.2026

Das sagte auch Nati-Coach Jan Cadieux nach dem letzten Gruppenspiel gegen Finnland. Die negative Bilanz gegen die Schweden sei ihm egal.