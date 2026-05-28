Suter fehlt, Goalie-Frage geklärt: Bricht die Hockey-Nati an der Heim-WM den Schweden-Fluch?

Ungeschlagen hat es die Schweizer Eishockey-Nati ins Viertelfinale der Heim-WM geschafft, wo nun Schweden wartet. Bricht die Nati den Schweden-Fluch? Verfolge das Spiel ab 20.20 Uhr hier im Live-Ticker!
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Die Aufstellung ist da
NHL-Stürmer Pius Suter steht gegen Schweden wie schon zuletzt nicht im Lineup. Trainer Jan Cadieux setzt auf die gleichen Formationen wie gegen Finnland (4:2). Einzige Veränderung: Im Tor steht nicht Reto Berra, sondern Leonardo Genoni.
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«Die Schweiz hat es nur in zwei Finals geschafft, weil sie nicht gegen uns spielen musste»
Schweden-Coach Sam Hallam hat sich vor dem Viertelfinal-Kracher zur Schweiz geäussert und ist sich offensichtlich bewusst, dass Schweden so etwas wie der Angstgegner der Schweizer ist. Den ganzen Artikel kannst du unter folgendem Link lesen.
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Suri: «Als Spieler hörst du das, aber es interessiert dich nicht»
Wenn die Schweiz auf Schweden trifft, fällt oftmals der Begriff «Angstgegner». Wie der ehemalige Nati-Stürmer Reto Suri im Gespräch mit blue Sport sagt, wissen die Spieler davon, denken aber nicht daran.
Das sagte auch Nati-Coach Jan Cadieux nach dem letzten Gruppenspiel gegen Finnland. Die negative Bilanz gegen die Schweden sei ihm egal.
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Der Schweden-Fluch
Schweden hat der Schweiz nicht nur im Eishockey schmerzhafte Niederlagen zugefügt. Von den bittersten erfährst du im folgenden Artikel.
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Hallo und ...
... herzlich willkommen zum Viertelfinale der Eishockey-WM in der Schweiz. In der Zürcher SwissLife Arena trifft die Nati auf Schweden. Das Spiel beginnt um 20.20 Uhr und hier bist du live dabei!