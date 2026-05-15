WM-Premiere von Biasca und Rochette

Das Schweizer Line-up ist da! Mit Attilio Biasca und Théo Rochette feiern heute gleich zwei Spieler ihr WM-Debüt. Fribourgs Meisterstürmer Biasca ist als 13. Stürmer aufgeführt, Lausannes Rochette wird an der Seite der NHL-Stars Nico Hischier und Timo Meier in einer Sturmlinie auflaufen.

Genoni im Tor

Das kommt nicht überraschend: Die Schweiz tritt heute mit Leonardo Genoni im Tor an. Der MVP der letztjährigen WM erhält im Startspiel den Vorzug gegenüber Sandro Aeschlimann. Da Reto Berra weiter krankheitsbedingt fehlt, hat Jan Cadieux bislang nur zwei Goalies gemeldet. Während des Turniers darf jedes Team 25 Akteure registrieren. Neben dem Goalie-Duo hat die Schweiz aktuell 20 Feldspieler registriert Stürmer Nicolas Baechler und Verteidiger Lukas Frick müssen sich noch gedulden.