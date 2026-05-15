Endlich geht es los! Die Schweiz steigt in Zürich gegen die USA in die Heim-WM ein. Gelingt dem Team von Jan Cadieux die Revanche für die letztjährige Finalniederlage? Die Partie ab 20.20 Uhr im Live-Ticker.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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Aufstellung ist da
WM-Premiere von Biasca und Rochette
Das Schweizer Line-up ist da! Mit Attilio Biasca und Théo Rochette feiern heute gleich zwei Spieler ihr WM-Debüt. Fribourgs Meisterstürmer Biasca ist als 13. Stürmer aufgeführt, Lausannes Rochette wird an der Seite der NHL-Stars Nico Hischier und Timo Meier in einer Sturmlinie auflaufen.
Genoni im Tor
Das kommt nicht überraschend: Die Schweiz tritt heute mit Leonardo Genoni im Tor an. Der MVP der letztjährigen WM erhält im Startspiel den Vorzug gegenüber Sandro Aeschlimann. Da Reto Berra weiter krankheitsbedingt fehlt, hat Jan Cadieux bislang nur zwei Goalies gemeldet. Während des Turniers darf jedes Team 25 Akteure registrieren. Neben dem Goalie-Duo hat die Schweiz aktuell 20 Feldspieler registriert Stürmer Nicolas Baechler und Verteidiger Lukas Frick müssen sich noch gedulden.
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Ein bundesrätliches «Hopp Schwiiz»
Kurz vor dem WM-Start wendet sich Bundesrat Martin Pfister mit einer Videobotschaft ans Schweizer Team. Der Sportminister will es sich nicht nehmen lassen, die Nati auch persönlich im Stadion anzufeuern.
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Gelingt der Nati die Final-Revanche gegen die USA?
Die Vorfreude auf das Startspiel gegen die USA ist bei ZSC-Stürmer Sven Andrighetto enorm gross: «Es ist das Eröffnungsspiel für uns, wir wollen einen guten Start ins Turnier hinlegen. Und sie sind die Titelverteidiger und haben uns letztes Jahr im Finale geschlagen. Zudem haben sie Olympia-Gold geholt und sind sicher ein Topfavorit.»
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Das sagt Nati-Trainer Cadieux vor dem Start in die Heim-WM
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Josi: «Wir werden sicher bereit sein»
Endlich hat das Warten für die Nati-Stars ein Ende. Mit der Partie gegen die USA fällt der Startschuss zur Heim-WM, die für Roman Josi vor allem neben dem Eis sehr speziell sein wird. «Deine Familie und Freunde sind da. Das ganze Drumherum ist anders, als wenn du im Ausland bist», sagt der Nati-Captain und betont zugleich: «Aber wenn es am Freitag schlussendlich losgeht, ist es genau gleich Hockey – und gleich wie jede andere WM auch.»
Josi ist überzeugt: «Wir hatten eine gute Vorbereitung. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Wir werden sicher bereit sein.»
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Reto Suri, was spricht für einen Schweizer Triumph?
Experte Reto Suri schätzt im Gespräch mit blue Sport ein, was für den Schweizer Gold-Coup spricht.
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Hallo ...
... und herzlich willkommen zum Ticker der Eishockey-WM in der Schweiz. Am ersten Turniertag stehen in Zürich und Fribourg je zwei Partien auf dem Programm. Die Nati greift als Gastgeber ab 20.20 Uhr ins Geschehen ein und trifft zum Auftakt auf Titelverteidiger USA.