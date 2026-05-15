  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Auftakt ab 20.20 Uhr im Ticker Mit dieser Aufstellung startet die Nati gegen die USA

Andreas Lunghi

15.5.2026

Endlich geht es los! Die Schweiz steigt in Zürich gegen die USA in die Heim-WM ein. Gelingt dem Team von Jan Cadieux die Revanche für die letztjährige Finalniederlage? Die Partie ab 20.20 Uhr im Live-Ticker.

Redaktion blue Sport

15.05.2026, 19:04

15.05.2026, 19:46

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Aufstellung ist da

    WM-Premiere von Biasca und Rochette

    Das Schweizer Line-up ist da! Mit Attilio Biasca und Théo Rochette feiern heute gleich zwei Spieler ihr WM-Debüt. Fribourgs Meisterstürmer Biasca ist als 13. Stürmer aufgeführt, Lausannes Rochette wird an der Seite der NHL-Stars Nico Hischier und Timo Meier in einer Sturmlinie auflaufen.

    Genoni im Tor

    Das kommt nicht überraschend: Die Schweiz tritt heute mit Leonardo Genoni im Tor an. Der MVP der letztjährigen WM erhält im Startspiel den Vorzug gegenüber Sandro Aeschlimann. Da Reto Berra weiter krankheitsbedingt fehlt, hat Jan Cadieux bislang nur zwei Goalies gemeldet. Während des Turniers darf jedes Team 25 Akteure registrieren. Neben dem Goalie-Duo hat die Schweiz aktuell 20 Feldspieler registriert Stürmer Nicolas Baechler und Verteidiger Lukas Frick müssen sich noch gedulden.

  • Ein bundesrätliches «Hopp Schwiiz»

    Kurz vor dem WM-Start wendet sich Bundesrat Martin Pfister mit einer Videobotschaft ans Schweizer Team. Der Sportminister will es sich nicht nehmen lassen, die Nati auch persönlich im Stadion anzufeuern.

  • Gelingt der Nati die Final-Revanche gegen die USA?

    Die Vorfreude auf das Startspiel gegen die USA ist bei ZSC-Stürmer Sven Andrighetto enorm gross: «Es ist das Eröffnungsspiel für uns, wir wollen einen guten Start ins Turnier hinlegen. Und sie sind die Titelverteidiger und haben uns letztes Jahr im Finale geschlagen. Zudem haben sie Olympia-Gold geholt und sind sicher ein Topfavorit.»

    Andrighetto: «Es ist Weltklasse – es wird uns alles so einfach wie möglich gemacht»

    Andrighetto: «Es ist Weltklasse – es wird uns alles so einfach wie möglich gemacht»

    13.05.2026

  • Das sagt Nati-Trainer Cadieux vor dem Start in die Heim-WM

    Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

    Nati-Trainer Cadieux: «Die Ansprache für das WM-Auftaktspiel ist vorbereitet»

    13.05.2026

  • Josi: «Wir werden sicher bereit sein»

    Endlich hat das Warten für die Nati-Stars ein Ende. Mit der Partie gegen die USA fällt der Startschuss zur Heim-WM, die für Roman Josi vor allem neben dem Eis sehr speziell sein wird. «Deine Familie und Freunde sind da. Das ganze Drumherum ist anders, als wenn du im Ausland bist», sagt der Nati-Captain und betont zugleich: «Aber wenn es am Freitag schlussendlich losgeht, ist es genau gleich Hockey – und gleich wie jede andere WM auch.»

    Josi ist überzeugt: «Wir hatten eine gute Vorbereitung. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet. Wir werden sicher bereit sein.»

    Nati-Captain Josi: «Für eine Heim-WM ist immer Energie da»

    Nati-Captain Josi: «Für eine Heim-WM ist immer Energie da»

    Nati-Captain Roman Josi spricht mit blue Sport über den bevorstehenden WM-Auftakt gegen die USA und erinnert sich an seine erste Heim-WM vor 17 Jahren.

    13.05.2026

  • Reto Suri, was spricht für einen Schweizer Triumph?

    Experte Reto Suri schätzt im Gespräch mit blue Sport ein, was für den Schweizer Gold-Coup spricht.

    Suri: «Das könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein»

    Suri: «Das könnte am Ende das Zünglein an der Waage sein»

    12.05.2026

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum Ticker der Eishockey-WM in der Schweiz. Am ersten Turniertag stehen in Zürich und Fribourg je zwei Partien auf dem Programm. Die Nati greift als Gastgeber ab 20.20 Uhr ins Geschehen ein und trifft zum Auftakt auf Titelverteidiger USA.

    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

Frau stirbt nach Kollision auf dem Pannenstreifen
Putins Schattenkrieg in Europa
Kultstar aus «Bares für Rares» – im Netz Ziel von Hass und Drohungen
Hier schlugen die Eisheiligen mit voller Wucht zu
Regisseur Farhadi verurteilt Tod von Zivilisten im Iran-Krieg +++ Iran versenkt Tier-Transporter

Mehr zur Eishockey-WM

Hockey-WM im Ticker. Torspektakel im Gigantenduell: Kanada schlägt Schweden ++ Deutschland unterliegt Finnland

Hockey-WM im TickerTorspektakel im Gigantenduell: Kanada schlägt Schweden ++ Deutschland unterliegt Finnland

Kongeniales Nati-Duo. Malgins Harmonie mit Andrighetto: «Es hat von Anfang an geklickt»

Kongeniales Nati-DuoMalgins Harmonie mit Andrighetto: «Es hat von Anfang an geklickt»

Reto Suri nennt die Schlüsselfaktoren. So darf die Hockey-Nati vom grossen Gold-Coup träumen

Reto Suri nennt die SchlüsselfaktorenSo darf die Hockey-Nati vom grossen Gold-Coup träumen

Hockey-WM. USA ohne grosse Namen, aber mit viel Talent

Hockey-WMUSA ohne grosse Namen, aber mit viel Talent

Ratschläge des Vorgängers?. Nati-Coach Cadieux: «Ich weiss, dass ich auf Fischer zählen kann»

Ratschläge des Vorgängers?Nati-Coach Cadieux: «Ich weiss, dass ich auf Fischer zählen kann»