Cadieux: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn …»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Coach bremst WM-Euphorie Cadieux: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn …»

Luca Betschart

20.5.2026

Cadieux mahnt zur Demut: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn …»

Cadieux mahnt zur Demut: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn …»

20.05.2026

Auf den 6:1-Triumph gegen Deutschland lässt die Schweizer Hockey-Nati an der Heim-WM einen eindrücklichen 9:0-Sieg gegen Österreich folgen. Die Stimmen zum vierten WM-Auftritt.

,

Luca Betschart, Andreas Lunghi

20.05.2026, 21:27

20.05.2026, 22:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Hockey-Nati weist auch Österreich in die Schranken und fährt dank einem 9:0-Triumph den vierten Sieg im vierten WM-Spiel ein.
  • Sven Andrighetto streicht im Interview mit blue Sport das starke Kollektiv heraus, lobt zugleich aber den Doppeltorschützen Théo Rochette. 
  • Auch Nat-Coach Jan Cadieux zeigt sich zufrieden, will den perfekten Turnierstart aber keinesfalls überbewerten.
Mehr anzeigen

Die Schweizer Eishockey-Nati ist an der Heim-WM nicht zu bremsen. Im vierten Spiel fährt das Team von Jan Cadieux den vierten Sieg ein. Und wie! Im Nachbarduell schiessen die Eisgenossen die bis dahin ungeschlagenen Österreicher gleich mit 9:0 aus der ausverkauften Swiss Life Arena.

«Wir bringen unseren Speed über vier Linien auf das Eis und können uns stetig verbessern. Wir sind auf einem guten Weg», erklärt Sven Andrighetto das deutliche Ergebnis. «Wir haben 25 Weltklasse-Spieler in unserer Mannschaft. Jede Linie kann Tore schiessen oder Tore verhindern. Es geht bei uns immer ums Kollektiv.»

Nächstes Schweizer WM-Schützenfest. Die Hockey-Nati schiesst Österreich mit 9:0 aus dem Stadion

Nächstes Schweizer WM-SchützenfestDie Hockey-Nati schiesst Österreich mit 9:0 aus dem Stadion

Weil der leicht angeschlagene Pius Suter gegen Österreich eine Pause erhält, stürmt Andrighetto im vierten WM-Spiel an der Seite von Denis Malgin und Théo Rochette. Die Umstellung macht sich jedoch kaum bemerkbar. Während Andrighetto (drei Assists) und Malgin (zwei Assists) in der Vorbereiterrolle glänzen, gelingen Rochette gar seine ersten beiden WM-Tore der Karriere. 

«Théo ist ein unglaublich talentierter, junger Spieler. Die Zukunft des Schweizer Eishockeys, der aber jetzt schon da ist. Es macht Spass, mit ihm zu spielen und wir sind mega happy, dass er seine ersten zwei WM-Tore erzielen konnte», lobt Andrighetto. 

Andrighetto lobt Rochette: «Die Zukunft des Schweizer Eishockeys»

Andrighetto lobt Rochette: «Die Zukunft des Schweizer Eishockeys»

20.05.2026

Cadieux tritt erneut auf die Euphorie-Bremse

Den perfekten WM-Start will die Nati allerdings nicht überbewerten. Das unterstreicht Trainer Jan Cadieux: «Ein guter Tag. Der Spielstand ist am Ende egal. Wir wollten gewinnen und wir haben gewonnen. Jetzt ist es wichtig, dass wir demütig bleiben und nicht zu viel über dieses Resultat nachdenken. Das Wichtigste war der Charakter und der Fokus, den die Mannschaft über 60 Minuten gezeigt hat.»

Dasselbe erwartet Cadieux von seinem Team auch am Donnerstag gegen Grossbritannien. Auf die Frage, ob alles andere als ein hoher Sieg gegen den Aufsteiger eine Enttäuschung wäre, unterstreicht der 46-Jährige: «Es ist ein grosser Fehler, so zu denken. Das ist ein schlechtes Mindset. Es ist ein neuer Tag und ein neuer Gegner.» Und weiter: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn sie denken, Grossbritannien ist nur ein Aufsteiger. Sie spielen gutes Eishockey. Wir respektieren sie und wir müssen uns auf uns konzentrieren.»

Das sagt Leonardo Genoni nach der Partie

Genoni zu seinem Shutout-Weltrekord: «Ein gesuchter Rekord»

Genoni zu seinem Shutout-Weltrekord: «Ein gesuchter Rekord»

20.05.2026

Meistgelesen

Cadieux: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn …»
So kaltblütig schaltet Trump seine Gegner aus
Haus leergekündigt – Zürcher Mieter kämpfen gegen Abriss
Bayern-Star Musiala verursacht mit 194 km/h auf dem Tacho einen Unfall
Wadephul zu Video von Ben-Gvir: «unsägliches Verhalten» +++ US-Militär entert unter iranischer Flagge fahrenden Öltanker

Mehr zur Eishockey-WM

Nächstes WM-Nachbarduell. Suri: «Die Hockey-Nati muss die Österreicher sicher respektieren»

Nächstes WM-NachbarduellSuri: «Die Hockey-Nati muss die Österreicher sicher respektieren»

WM-Zwischenbilanz. Vor diesem Nati-Trio zieht Experte Reto Suri den Hut

WM-ZwischenbilanzVor diesem Nati-Trio zieht Experte Reto Suri den Hut

Nati-Stimmen nach Kantersieg. Malgin: «Wenn 10'000 Leute ‹Venus› singen, ist das unglaublich»

Nati-Stimmen nach KantersiegMalgin: «Wenn 10'000 Leute ‹Venus› singen, ist das unglaublich»

1:6-Klatsche gegen die Schweiz. WM-Frust für Eishockey-Deutschland: «Wie ein Absteiger»

1:6-Klatsche gegen die SchweizWM-Frust für Eishockey-Deutschland: «Wie ein Absteiger»

Hockey-WM. Sidney Crosby und Macklin Celebrini bilden ein kanadisches Superduo

Hockey-WMSidney Crosby und Macklin Celebrini bilden ein kanadisches Superduo