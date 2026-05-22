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Nati-Stimmen zum Spiel Cadieux: «Ich schätze solche Abende sehr, weil wir daraus lernen werden»

Luca Betschart

22.5.2026

Nati-Coach Cadieux: «Chapeau an Grossbritannien – sie haben 60 Minuten gekämpft»

Nati-Coach Cadieux: «Chapeau an Grossbritannien – sie haben 60 Minuten gekämpft»

21.05.2026

Die Hockey-Nati gewinnt auch das fünfte Spiel der Heim-WM und grüsst in der Gruppe A von der Tabellenspitze. Gegen Grossbritannien fällt den Schweizern das Toreschiessen aber nicht ganz so leicht. Die Stimmen zum Spiel.

,

Andreas Lunghi, Luca Betschart

22.05.2026, 07:32

Nati-Coach Jan Cadieux

«Chapeau an Grossbritannien. Sie haben gut gespielt und gekämpft für 60 Minuten. Das ist das Schöne im Eishockey. Es gibt keinen schlechten Gegner. Wenn wir nicht zu 100 Prozent bereit sind, werden es uns die anderen schwierig machen. Wir haben es uns am Ende etwas schwierig gemacht, aber das gehört zum Sport. Ich schätze solche Abende sehr, weil wir daraus lernen werden.»

«Es war nicht einfach für Reto Berra. Er hat eine unglaubliche Saison gehabt. Dann war er krank und im Bett für fünf Tage. Er ist zurückgekommen, aber das ist nie einfach – emotional und auch physisch. Er hat gekämpft – und solche Spiele wie heute sind nicht einfach. (...) Es ist eine mentale Challenge und er war bereit.»

«Als wir die Mannschaft zusammengestellt haben, haben wir darüber geredet, dass wir Tore von allen vier Linien brauchen. Wir wissen: Wenn es schwieriger wird, können wir nicht nur auf fünf oder sechs Spieler zählen. Wir brauchen Tore von jeder Linie und es ist sehr positiv, dass das bisher aufgeht.»

Niederreiter mit Doppelpack. Die Hockey-Nati schlägt die Briten 4:1 und bleibt an der Heim-WM makellos

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Reto Berra

«Es war mega schön. Das rote Meer mit den Fans ist unglaublich. Es macht wirklich Spass. Da geht einem das Herz auf.»

«Schlussendlich haben wir die Pflicht erfüllt, den Sieg und alle Punkte geholt, die man holen kann. Es ist normal, dass nicht jeder Match so läuft wie gegen Österreich. Charakter war gefragt, den haben wir gezeigt – vor allem als wir auch noch Strafen geholt haben beim Stand von 3:1. Das war ein unglaublich starkes Boxplay. Ich war schon an ein paar Turnieren dabei und es ist normal, dass man in der Gruppenphase mal einen knorzigen Match erwischt. (...) Es ist sicher gut, dass ab und zu nicht alles reinfällt und Charakter gefragt ist. Das ist sicher nichts Schlechtes.»

Reto Berra über die Nati-Fans: «Das rote Meer ist unglaublich»

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21.05.2026

Janis Moser

«Es wird nicht immer so sein wie gegen Österreich. Da sind sie leicht reingefallen, heute etwas weniger. Aber so sind die Spiele gegen Teams, die alles geben und physisch spielen, kämpfen und verteidigen.»

«Unser Spiel war weniger direkt und geradlinig. Das spielte den Briten in die Karten. Es ist nicht immer einfach, wenn du merkst, dass du besser bist. Wir wissen, wie wir es besser machen können.»

«Ich sehe den modernen Verteidiger als sehr ausgeglichen, so will ich spielen. Deshalb sehe ich als Teil meines Spiels, ein Aggressivleader zu sein. Es ist etwas, das ich versuche reinzubringen und etwas, das mühsam ist für den Gegner. Wir wollen als Team mühsam sein und es dem Gegner nicht einfach machen.»

Janis Moser: «Es läuft nicht immer wie gegen Österreich»

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21.05.2026

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