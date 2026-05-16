Riat schlägt im Powerplay zu – die Nati legt gegen Lettland wieder vor

8. Minute

Die Schweizer bringen die Scheibe nicht weg vor dem eigenen Tor und prompt wird es gefährlich. Vilmanis schiesst aus der Drehung und verpasst nur knapp. Aeschlimann hat den Schuss nicht kommen sehen.

Im Gegenzug kommt die erste Chance der Schweizer. Hischier tankt sich hinter dem lettischen Tor durch und spielt das Pässchen in den Slot. Rochette schleicht sich am rechten Pfosten an und scheitert in der nahen Ecke an Gudlevskis.