Riat schlägt im Powerplay zu – die Nati legt gegen Lettland wieder vor

Nach dem Traumstart in die Heim-WM gegen die USA am Freitagabend geht es für die Schweizer am Samstag gegen Lettland weiter. Feiert die Nati den Pflichtsieg? Verfolge das Spiel ab 20.20 Uhr hier im Live-Ticker.
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Liveticker
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Liveticker beendet
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40. Minute
Das zweite Drittel ist vorbei
Wieder ist Lettland um eine schnelle Antwort bemüht und kommt kurz vor Drittelsende tatsächlich noch zu einer Möglichkeit. Doch Aeschlimann ist zur Stelle – die Schweiz führt nach 40 Minuten mit 2:1.
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38. Minute
Toooor! Riat markiert das 2:1 für die Schweiz
Die Nati liegt wieder vorne! Nach mehreren guten Chancen kommt Andrighetto in bester Position in Scheibenbesitz, verzögert und findet schliesslich Damien Riat, der die Schweiz wieder in Führung bringt.
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37. Minute
Powerplay für die Schweiz
Nach einem schnellen Gegenstoss kann Timo Meier nur mit einem Foul gestoppt werden. Gelingt der Nati in Überzahl der erneute Führungstreffer?
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32. Minute
Lettland gleicht die Partie aus
Die Letten schlagen zurück! Aus dem Nichts kommt ZSC-Stürmer Balcers nach einem Querpass zum Abschluss – und bezwingt Aeschlimann zum 1:1.
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31. Minute
Toooor für die Schweiz! Meier schiesst die Nati in Führung
Jetzt ist der Führungstreffer Tatsache. Nach einem seltenen Angriff der Letten schaltet Nico Hischier blitzschnell um und lanciert den mitgelaufenen Timo Meier mustergültig – und der Spieler der New Jersey Devils markiert die hochverdiente Führung.
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28. Minute
Riesen-Chancen für Malgin und Meier
Lettland kann sich nicht mehr aus der eigenen Zone befreien. Die Schweiz steht mittlerweile schon bei 28 Torschüssen – doch auch Malgin und Meier scheitern aus bester Position.
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25. Minute
Die Schweiz drückt auf die Führung
Auch nach Ablauf der Strafe kann sich die Schweiz in der Offensivzone festsetzen und deckt das lettische Tor mit Schüssen ein. Das aktuelle Schussverhältnis von 21:5 spricht Bände.
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23. Minute
Lettland übersteht Unterzahl
Die Nati kann sich mit einem Mann mehr in der Offensivzone festsetzen und kommt zu mehreren guten Abschlüssen. Der Führungstreffer will aber nicht fallen – und Lettland ist wieder komplett.
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21. Minute
Doppelchance für Josi
Die Nati kommt gut aus der Garderobe und erarbeitet sich gleich die nächsten Chancen. Josi kommt gleich zweimal aus bester Position zum Abschluss, bringt die Scheibe aber nicht am lettischen Goalie vorbei. Allerdings ist der Captain nur mit einem Foul zu stoppen – Powerplay für die Schweiz!
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20. Minute
Ende 1. Drittel
Ein munteres Startdrittel geht mit 0:0 zu Ende. Die Schweiz kam dem Führungstreffer kurz vor der Pause am nächsten.
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19. Minute
Lattenpech für die Schweiz
Just als Batna von der Strafbank zurückkehrt, feuert Niederreiter einen Handgelenkschuss aus dem Slot ab und scheitert am Gestänge!
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18. Minute
Gutes Powerplay der Schweizer
Die Schweizer ziehen ihr Überzahlspiel auf und alles läuft über Andrighetto. Er bringt die Scheibe zweimal von rechts zur Mitte, nur der Ablenker fehlt.
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17. Minute
Strafe gegen Lettland
Oskars Batna bringt Riat mit einem Beinstellen zu Fall und muss für 2 Minuten auf die Strafbank.
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17. Minute
Aeschlimann in extremis
Balcers zieht von rechts aufs Tor und schiesst aus spitzem Winkel. Aeschlimann lässt nach vorne abprallen und fällt zu Boden. In extremis rettet er auch beim Nachschuss der Letten. Mit vereinten Kräften bringen die Schweizer den Puck weg.
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16. Minute
Immer wieder sie
Das Trio Malgin, Andrighetto und Suter sorgt immer wieder für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Die drei verstehen sich blendend.
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14. Minute
Schweizer hadern mit den Schiedsrichtern
Thürkauf wird in der lettischen Zone zu Boden gerissen, ein Pfiff bleibt allerdings – ganz zum Unmut der Schweizer Fans. Es ist nicht die erste Aktion, mit der das Publikum nicht einverstanden ist.
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13. Minute
Riesenchance für Roman Josi
Suter tankt sich am rechten Flügel durch und spielt den Pass in den Rücken der Abwehr, wo Josi völlig frei im hohen Slot steht. Gudlevskis verkürzt den Winkel und pariert den Handgelenkschuss des Schweizer Captains.
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12. Minute
Wildes Hin und Her
Es geht hin und her in dieser Phase. Die Schweiz hat das Tempo deutlich erhöht und tritt aktiver auf als noch vor ein paar Minuten. Josi feuert einen Schuss von der blauen Linie ab, dieser wird allerdings ins Auffangnetz abgefälscht.
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11. Minute
Moser rettet für die Schweiz
Batna kommt auf dem rechten Flügel mit viel Speed in die Schweizer Zone und zieht direkt aufs Tor. Er spielt Aeschlimann aus, wird aber in der allerletzten Sekunde von Moser am Abschluss gehindert. Das Tor wäre frei gestanden.
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10. Minute
Die Schweiz legt einen Zacken zu
Andrighetto und Malgin wirbeln in gewohnter Manier in der gegnerischen Zone. Josi bringt die Scheibe auf das Tor, wirklich gefährlich wird es aber nicht. Die Letten klären die Situation.
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8. Minute
Jetzt wird's gefährlich
Die Schweizer bringen die Scheibe nicht weg vor dem eigenen Tor und prompt wird es gefährlich. Vilmanis schiesst aus der Drehung und verpasst nur knapp. Aeschlimann hat den Schuss nicht kommen sehen.
Im Gegenzug kommt die erste Chance der Schweizer. Hischier tankt sich hinter dem lettischen Tor durch und spielt das Pässchen in den Slot. Rochette schleicht sich am rechten Pfosten an und scheitert in der nahen Ecke an Gudlevskis.
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7. Minute
Viele Unterbrüche
Spielfluss kommt in diesen ersten Minuten kaum auf, die Unparteiischen unterbrechen die Partie immer wieder. Die Schweizer sind offensiv bisher harmlos.
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6. Minute
Kernige Checks und schnelle Letten
Wie gegen die USA scheinen die Schweizer viel Aggressivität ins Spiel einbringen zu wollen und verteilen viele kernige Checks. Die Letten zeigen sich davon unbeeindruckt und lancieren vermehrt schnelle Konter. Bisher wird es vor Aeschlimann allerdings noch nicht wirklich gefährlich.
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1. Minute
Strafe gegen die Schweiz
Erstes Powerplay für Lettland nach einer 2-Minuten-Strafe für Ken Jäger. Abgesehen von einem gefährlichen Abschluss der Letten hat die Nati in Unterzahl aber keine Probleme und übersteht die frühe Strafe schadlos.
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Tolle Stimmung in der Swiss Life Arena
Alles ist bereit für den zweiten WM-Auftritt der Schweizer Nati. Wie schon am Freitag ist die Swiss Life Arena ausverkauft. In wenigen Minuten geht es los.
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Aeschlimann ersetzt Genoni gegen Lettland
Nati-Coach Jan Cadieux setzt auf die gleichen Linien wie am Freitag gegen die USA. Die einzige Veränderung: Für Leonardo Genoni steht Sandro Aeschlimann im Tor.
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Niederreiter: «Wenn der Zeitpunkt kommt, musst du dich hinlegen»
Nati-Stürmer Nino Niederreiter glänzte gegen die USA durch seine Defensivqualitäten und seine Aufopferungsbereitschaft. Während des 1. Drittels vereitelte er mit einem Monster-Block eine gute Gelegenheit der US-Amerikaner, wofür er Szenenapplaus erntete.
«Deshalb spielt man diesen Sport und deshalb ist es ein Teamsport. Es zählt mehr als nur Tore zu schiessen. Wenn für dich der Zeitpunkt kommt, dich in den Schuss zu werfen, dann musst du dich hinlegen. Dann macht es auch Spass», sagte der 33-Jährige auf die Aktion angesprochen im Interview bei blue Sport.
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Highlights der gestrigen Partie
Hier noch die Highlights der gestrigen Partie, falls du dir nochmals die Tore des Auftaktsieges gegen die USA zu Gemüte führen lassen willst.
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Nati beeindruckt Coach Jan Cadieux beim Auftaktsieg
Der 46-jährige Nati-Trainer war nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen die USA angetan von der Leistung seiner Mannschaft: «Ich habe bewundert, wie sie gespielt hat», sagte er nach der Partie. Liefert sein Team auch im zweiten WM-Spiel?
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Hallo ...
... und herzlich willkommen zum zweiten Schweizer Spiel an der diesjährigen Eishockey-WM in Zürich und Fribourg. In der Zürcher Swiss Life Arena trifft die Nati um 20.20 Uhr auf Lettland – hier bist du live dabei!