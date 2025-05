Für den Schweizer Captain Nico Hischier ist die WM vorbei. Bild: Keystone

Kurz vor dem Spiel gegen Norwegen am Freitag (ab 20.20 Uhr) muss die Schweizer Eishockey-Nati einen herben Rückschlag verkraften. Für Captain Nico Hischier ist das Turnier wegen einer Verletzung vorzeitig zu Ende.

Schlechte Nachrichten für die Schweizer Eishockey-Nati. In einer Mitteilung gibt der Verband am Freitagnachmittag bekannt, dass das WM-Turnier für Captain Nico Hischier vorzeitig vorbei ist.

«Der 26-Jährige hat sich im Gruppenspiel gegen Deutschland eine Muskelverletzung zugezogen», schreibt Swiss Ice Hockey. Und weiter: «Die Blessur ist zwar nicht schwerwiegend, lässt jedoch keine vollständige Genesung bis zum Ende des Turniers zu. Nico Hischier wird dennoch beim Team bleiben, es weiterhin unterstützen und seine Reha sowie die physiotherapeutische Behandlung vor Ort beginnen.»

Hischiers Ausfall ist ein herber Rückschlag für die Schweizer Chancen. Er ist der Center der ersten Linie und damit wohl der wichtigste Spieler im Schweizer Team. Die Viertelfinals dürften keinesfalls in Gefahr geraten, aber der Kampf um die Medaillen wird für die letztjährigen Silber-Gewinner nun deutlich schwieriger. Am Freitagabend steht für die Schweiz ab 20.20 Uhr das fünfte Gruppenspiel gegen Aussenseiter Norwegen an.