Im Festzelt in der Fanzone in Altstetten geht die Post ab.

In der Fanzone neben der Swiss Life Arena schauen 1600 Fans im Festzelt die Partie zwischen Schweden und der Schweiz. Im ersten Drittel ist das Spiel eine Achterbahn der Gefühle.

Vor dem Spiel

Rund 1600 Fans warten im Festzelt in der Fanzone auf den Viertelfinal-Knüller gegen Schweden. Die Stimmung ist ausgelassen, während die gängigen Fansongs angestimmt werden, müssen die Festbänke so manchem Belastungstest standhalten.

Gute Stimmung in der Fanzone: Die Nati-Anhänger stimmen sich auf den Viertelfinal ein 28.05.2026

Der Rückschlag, das Gegentor

Linus Karlsson spielt in der Swiss Life Arena den Party-Crasher und erzielt das 1:0 für Schweden. Im Festzelt ist es plötzlich mucksmäuschenstill. Das muss nicht nur die Nati erst verarbeiten, sondern auch die Fans.

Die Schweiz gerät gegen Schweden in Rückstand 28.05.2026

Der Aussetzer von Kukan

Was für ein Aussetzer von Dean Kukan! Der Verteidiger schlägt einem Schweden den Stock mit voller Wucht ins Gesicht und muss wegen des Crosschecks unter die Dusche.

Kukan muss für einen Crosscheck unter die Dusche 28.05.2026

Das Momentum kehrt

Die Schweden erzielen das 2:0. Denken zumindest alle auf den ersten Blick. Doch in der Wiederholung ist zu sehen: Der Schwede kickt den Puck ins Tor. Und weil noch nicht Fussball-WM ist, wird der Treffer aberkannt. Die Schweizer Fans feiern die Entscheidung wie ein eigenes Tor. Das Momentum hat sich gewendet, auch weil die Schweizer die Strafe in der Folge ohne Schaden überstehen.

Schwedens Tor wird aberkannt – und die Fanzone explodiert 28.05.2026

Das Zelt explodiert – der Ausgleich durch Josi

Der langersehnte Ausgleich ist hier! Captain Roman Josi zieht von der blauen Linie per Handgelenkschuss ab und trifft ins linke Lattenkreuz. Im Festzelt herrscht jetzt die totale Euphorie.