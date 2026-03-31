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Nati-Auftritte, Tickets, Favoriten Das musst du zur Eishockey-WM in der Schweiz wissen

Luca Betschart

31.3.2026

Vom 15. bis 31. Mai 2026 ist die Eishockey-Welt für die Weltmeisterschaften zu Gast in der Schweiz. blue Sport sagt dir alles, was du zum Grossevent in Zürich und Fribourg wissen musst.

Redaktion blue Sport

31.03.2026, 15:55

Wann und wo findet die WM statt?

Die Eishockey-Weltmeisterschaft hätte eigentlich schon 2020 in der Schweiz stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Turnier damals abgesagt und die Schweiz bekam für 2026 den Zuschlag. Das Turnier dauert vom 15. bis 31. Mai, wobei sämtliche Spiele in zwei Stadien ausgetragen werden. Die Gruppe A trägt ihre Partien in der Swiss Life Arena in Zürich (12’000 Plätze) aus, die Duelle der Gruppe B finden in der BCF-Arena in Fribourg (8934 Plätze) statt. Ab den Halbfinals (30. Mai) gehen alle Partien in Zürich über die Bühne.

Der Modus

Die 16 Teilnehmer sind in zwei 8er-Gruppen aufgeteilt. In der Gruppenphase treffen alle Teams in der gleichen Gruppe einmal aufeinander. Die besten vier Nationen pro Gruppe qualifizieren sich für den Viertelfinal. Ab da wird per K.o.-System der neue Weltmeister ermittelt. Die Verlierer des Halbfinals bestreiten zudem ein Spiel um Platz 3.

Die Gruppen

Gruppe A (in Zürich)

  • USA (Titelverteidiger)
  • Schweiz
  • Finnland
  • Deutschland
  • Lettland
  • Österreich
  • Ungarn
  • Grossbritannien
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Gruppe B (in Fribourg)

  • Kanada
  • Schweden
  • Tschechien
  • Dänemark
  • Slowakei
  • Norwegen
  • Slowenien
  • Italien
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Die Gruppenspiele der Nati

Der Spielplan der Schweiz

  • Freitag, 15. Mai, 20.20 Uhr: USA – Schweiz
  • Samstag, 16. Mai, 20.20 Uhr: Schweiz – Lettland
  • Montag, 18. Mai, 20.20 Uhr: Deutschland – Schweiz
  • Mittwoch, 20. Mai, 16.20 Uhr: Österreich – Schweiz
  • Donnerstag, 21. Mai, 20.20 Uhr: Schweiz – Grossbritannien
  • Samstag, 23. Mai, 16.20 Uhr: Schweiz – Ungarn
  • Dienstag, 26. Mai, 20.20 Uhr: Schweiz – Finnland
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Zahlreiche freiwillige Helfer

Um ein gelungenes Turnier auf die Beine zu stellen, braucht es gemäss «Volunteer-Managerin» Sabina Vögeli rund 1000 Freiwillige pro Standort. Der Ansturm in Zürich ist riesig. Bereits Anfang Januar haben sich rund 1100 Leute und damit mehr als genug Helfer gemeldet. Die Voraussetzung für eine Einteilung: Die Volunteers müssen volljährig sein und je nach Standort Deutsch, Französisch und Englisch sprechen. Zudem müssen sie mindestens an sieben Tagen Zeit haben. Einsätze gibt es im Mediencenter, in der Sicherheit oder in der Logistik.

Wo gibt es Tickets?

Auch der Andrang auf die Tickets ist gross. Der offizielle Verkaufsstart mit den Tagespaketen begann schon im September 2025, seit Anfang Februar 2026 sind auch Einzeltickets erhältlich. Zahlreiche Partien sind noch nicht ausverkauft, für die Schweizer Spiele dagegen sind derzeit keine Einzeltickets und nur noch vereinzelt Tagestickets verfügbar (Stand: 31. März 2026). Allerdings können fortlaufend weitere Ticketkontingente für Einzel- und Tagestickets in den Verkauf kommen – hier geht es zur Übersicht.

Die Favoriten

Der Kreis der Favoriten ist gross. Die USA treten als Titelverteidiger an und wurden im Februar Olympiasieger. Mit dem Turnier in Turin wird die WM aber wohl nicht mehr allzu viel zu tun haben, sind doch zahlreiche NHL-Stars in Zürich und Fribourg nicht dabei.

Rekordhalter Kanada ist stets ein Titelkandidat, aber auch Schweden, Tschechien oder Finnland ist viel zuzutrauen. Und dann ist da natürlich die Schweiz, die in den letzten beiden Jahren nur knapp am Coup vorbeirauschte und WM-Silber holte. 

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