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Schweizer Eishockey-Fans euphorisch «Ganz klar den Weltmeistertitel – zu hundert Prozent!»

Luca Betschart

24.5.2026

Hockey-Euphorie in der Schweiz: Das sagen die Fans zu den Nati-Auftritten bei der Heim-WM

Hockey-Euphorie in der Schweiz: Das sagen die Fans zu den Nati-Auftritten bei der Heim-WM

Die Eishockey-Nati steht an der Heim-WM nach wie vor makellos da. Die Schweizer Fans wünschen dem Team von Jan Cadieux den ganz grossen Coup.

23.05.2026

Sechs Spiele, sechs Siege und eine Welle der Euphorie: Die Schweizer Eishockey-Nati begeistert mit ihren Auftritten an der Heim-WM und lässt die Fans vom ganz grossen Coup träumen. 

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Julian Barnard, Andreas Lunghi, Luca Betschart

24.05.2026, 10:00

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