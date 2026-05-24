Schweizer Eishockey-Fans euphorisch
«Ganz klar den Weltmeistertitel – zu hundert Prozent!»
Hockey-Euphorie in der Schweiz: Das sagen die Fans zu den Nati-Auftritten bei der Heim-WM
Die Eishockey-Nati steht an der Heim-WM nach wie vor makellos da. Die Schweizer Fans wünschen dem Team von Jan Cadieux den ganz grossen Coup.
23.05.2026
Sechs Spiele, sechs Siege und eine Welle der Euphorie: Die Schweizer Eishockey-Nati begeistert mit ihren Auftritten an der Heim-WM und lässt die Fans vom ganz grossen Coup träumen.
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