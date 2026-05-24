Schweizer Eishockey-Fans euphorisch «Ganz klar den Weltmeistertitel – zu hundert Prozent!»

Hockey-Euphorie in der Schweiz: Das sagen die Fans zu den Nati-Auftritten bei der Heim-WM Die Eishockey-Nati steht an der Heim-WM nach wie vor makellos da. Die Schweizer Fans wünschen dem Team von Jan Cadieux den ganz grossen Coup. 23.05.2026

Sechs Spiele, sechs Siege und eine Welle der Euphorie: Die Schweizer Eishockey-Nati begeistert mit ihren Auftritten an der Heim-WM und lässt die Fans vom ganz grossen Coup träumen.

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