Deutschland und Schweden droht WM-Aus – die Nati spielt um den Gruppensieg

Die Schweiz spielt gegen Finnland um den Gruppensieg. KEYSTONE

Am Dienstag endet an der Eishockey-WM in der Schweiz die Gruppenphase. Während sich die Nati mit Finnland um den Gruppensieg duelliert, droht Deutschland und Schweden das vorzeitige Aus. Die Ausgangslage.

Gruppe A

In der Gruppe A sind die Schweiz und Finnland ungeschlagen und stehen bereits fix im Viertelfinal. Im Direktduell am Dienstagabend gilt: Wer gewinnt, holt sich den Gruppensieg. Dahinter verspricht die Ausgangslage viel Spannung: Deutschland steht mit 10 Punkten auf Platz 3, hat aber schon alle Partien absolviert.

Drei Teams haben am Dienstag noch die Chance, an Deutschland vorbeizuziehen. Lettland kann mit einem Sieg gegen Ungarn die Viertelfinal-Qualifikation perfekt machen. Dasselbe gilt für Österreich und die USA, die zum Abschluss ab 16.20 Uhr im Direktduell aufeinandertreffen – und das Vorrunden-Aus der Deutschen besiegeln könnten.

Gruppe B

Kanada hat vor dem letzten Spiel den Gruppensieg und die Viertelfinal-Quali auf sicher. Auch Norwegen ist erstmals seit 14 Jahren fix in der K.o.-Phase mit dabei und kann sich mit einem Sieg gegen Dänemark gar Platz 2 sichern.

Während auch Tschechien den Viertelfinal planen kann, wird es für Schweden kritisch: Die Schweden belegen vor dem letzten Spiel den 5. Platz und können einzig noch die Slowaken überholen. Schweden benötigt am Dienstag gegen den Olympia-Finalisten einen Sieg in 60 Minuten, sonst verpasst der zehnmalige Weltmeister wie 2019 die Viertelfinals.

Völlig offen ist so auch der mögliche Gegner der Schweiz im Viertelfinal. Klar ist nur: Kanada geht die Nati vorerst aus dem Weg. Gewinnt die Nati ihr letztes Gruppenspiel, trifft man auf den Vierten der Gruppe B. Bei einer Niederlage geht es gegen das drittplatzierte Team. Je nach Ausgang der Partien können das sein: Norwegen, Tschechien, die Slowakei oder Schweden.

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