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Nati-Stimmen zum Finaleinzug «Die Gefühlslage ist grandios – jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

Luca Betschart

30.5.2026

Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

Bertschy: «Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen»

30.05.2026

Die Schweizer Hockey-Nati lässt Norwegen keine Chance und spielt nach dem 6:0-Triumph im Halbfinal zum dritten Mal in Serie um WM-Gold. Die Stimmen zum Spiel.

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Julian Barnard, Andreas Lunghi, Luca Betschart

30.05.2026, 18:27

30.05.2026, 18:34

Christoph Bertschy

«Die Gefühlslage ist grandios. Das war von Anfang an das Ziel und wir haben extrem hart gearbeitet, um jetzt an diesem Punkt zu stehen. Es ist auch sehr verdient. Jetzt gibt es noch einen Match zu gewinnen.

Ich habe gar nicht richtig gesehen, wie die Scheibe bei meinem Tor reingeht. Ich habe nur gesehen, dass die Menge am Toben ist. (...) Aber das haben wir vor dem Match angeschaut: Sobald man einen Zweikampf gewinnt, den Weg auf das Tor suchen. Baechler stand super vor dem Tor. Dass mein Schuss gleich so reingeht, ist auch glücklich.

Die Norweger haben auch nach dem 0:2 probiert und physisch gespielt. Das hat ihnen den Erfolg an diesem Turnier gebracht. Man muss sagen: Sie haben ein sehr gutes Turnier gemacht. Doch wir blieben unserem Spiel treu und haben über 60 Minuten konstant gespielt.

Von der Routine her werde ich im Vergleich zu den letzten zwei Jahren nichts ändern. Aber es wäre mal gut, wenn wir ein Tor schiessen würden in einem Finale. Das gäbe uns die Chance, zu gewinnen. Hier zu Hause mit allen Fans im Rücken haben wir den Vorteil auf unserer Seite.»

Schweizer Hockey-Party in Zürich. Die Nati schiesst Norwegen ab und steht zum dritten Mal in Folge im WM-Final!

Schweizer Hockey-Party in ZürichDie Nati schiesst Norwegen ab und steht zum dritten Mal in Folge im WM-Final!

Sven Andrighetto

«Sehr gut, konnten wir diesen Halbfinal gewinnen. Mir war nicht bewusst, dass es mein 100. Länderspiel war. Aber das Wichtigste wird morgen kommen. Wir freuen uns sehr darauf.

Wir müssen uns sicher gut erholen. Gut schlafen. Schlussendlich geht es schnell, bis morgen Abend das sehr wichtige Spiel ist. Deshalb legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir uns jetzt regenerieren.»

Andrighetto nach seinem 100. Länderspiel: «Das wichtigste Spiel kommt morgen»

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30.05.2026

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