Nach einer herausragenden WM und einem hochspannenden Final muss sich die Schweizer Hockey-Nati einmal mehr mit der Silbermedaille begnügen. Am Montag werden Josi, Niederreiter und Co. dennoch gefeiert.
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