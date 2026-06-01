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Empfang der Silber-Helden Die Medaillen-Feier der Schweizer Hockey-Nati

Jan Arnet

1.6.2026

Nach einer herausragenden WM und einem hochspannenden Final muss sich die Schweizer Hockey-Nati einmal mehr mit der Silbermedaille begnügen. Am Montag werden Josi, Niederreiter und Co. dennoch gefeiert.

Redaktion blue Sport

01.06.2026, 18:05

01.06.2026, 19:11

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Reto Suri bilanziert für blue Sport die Eishockey-WM - und schaut durchaus optimistisch in die Zukunft.

01.06.2026

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